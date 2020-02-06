Teknoloji İsfanbuldan sektörün dinamiklerini değiştiren 4 yeni teknoloji
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İsfanbul'dan sektörün dinamiklerini değiştiren 4 yeni teknoloji

Her yıl ortalama 18 milyon misafirin ziyaret ettiği İsfanbul AVM, alışveriş merkezi yönetiminde geleneksel yaklaşım algısını değiştirmek üzere geliştirdiği teknolojileriyle AVM sektörünün kalıplarını değiştiriyor. Eğlence Perakende Akademisi, Perakende Performans Yönetimi, dijital müşteri deneyimi MallTrack ve yeni nesil yönetim uygulaması GİK ile deneyime odaklanan İsfanbul AVM; bu yeni oluşumlarla perakende sektöründe yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsfanbul AVM.
İsfanbul AVM.

Sektörü proaktif yönetim modelleriyle tanıştırmak amacıyla İsfanbul Alışveriş Merkezi, Türkiye’de ilklere imza atıyor.

  • Bu bakış açısıyla geliştirdiği teknolojileriyle AVM sektörünün kalıplarını yıkan İsfanbul, Eğlence Perakende Akademisi (EPA), Perakende Performans Yönetimi (PPY), dijital müşteri deneyimi MallTrack ve yeni nesil yönetim uygulaması GİK ile deneyime odaklanıyor.


“Sektörü yeni-trend yönetim modelleri ile tanıştırıyoruz”

İsfanbul AVM olarak sektörü yeni-trend yönetim modelleri ile tanıştırdıklarını söyleyen İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, Türkiye AVM sektöründe ilk defa geliştirdikleri uygulamalarla sektöre farklı bir bakış açısıyla bakarak yeni nesil teknolojilerle tanıştırdıklarını söyledi. Türkiye’de bir AVM yönetimi tarafından ilk defa geliştirilen uygulamalarla, AVM çatısı altında var olan tüm markalara stratejik destek verdiklerini belirten Baştürk, iş ve çözüm ortaklarıyla sürdürülebilir gelişim, kalkınma ve iş birlikteliği disiplini içinde bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti. Bugüne kadar uygulamalar kapsamında İsfanbul AVM’de çalışan 2500 kişiye dokunduklarını söyleyen Baştürk, markaların hedeflerine ulaşmaları için mağazalar özelinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

EPA ile hedef; çalışan aidiyetini artırmak…

Türkiye’de bir ilk olarak İsfanbul Alışveriş Merkezi tarafından kurulan Eğlence Perakende Akademisi (EPA), yönetim ve mağaza çalışanlarına yapılan yatırımları yeni bir boyuta taşımak ve markaların satış performanslarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir akademi programı olarak karşımıza çıkıyor. İsfanbul Alışveriş Merkezinde görev alan çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, motivasyon ve çalışan bağlılığını yükseltmeye fayda sağlayan yarışmalar, eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri bu akademinin basamaklarından birkaçını oluşturuyor.

İsfanbul AVM mağazaları hedeflerine PPY ile ulaşacak

Perakende Performans Yönetimi (PPY) sisteminde ise İsfanbul AVM içinde faaliyette bulunan mağazaların satış performansları günlük olarak takip ediliyor ve hedefledikleri rakama ulaşmaları noktasında stratejik destek sunuluyor. Türkiye’de bir AVM yönetimi tarafından mağazaların iş süreçlerinin gelişimi adına bu detayda çalışılan bir yapı ise şimdilik yok…

Ziyaretçilerin nabzı MallTrackSM ile anında ölçülecek

AVM sektöründe ilk kez İsfanbul Alışveriş Merkezi tarafından uygulanan ve bir Barem Ar-Ge Merkezi projesi olan MallTrackSM, müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime olanak sağlayan bir sistemle çalışıyor.

  • Bu sayede AVM ziyaretçilerinin ziyaretlerine ilişkin memnuniyetleri sürekli ölçülüyor ve hedef, reel olarak yüzde 100 ziyaretçi memnuniyeti olarak belirlenebiliyor.

AVM Yönetimi, kiracı ve 3. parti firmalarını aynı çatı altında toplayan tek uygulama olan GİK ise yazılım, zaman tasarrufu ve hızlı bilgi akışı sağlamayı, personel verimliliğini artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve veri analizi yapabilmeyi hedefliyor. En önemli fonksiyonu GİKDOOR olan uygulama kapsamında mağaza çalışanları telefonlarına yükledikleri GİKDOOR uygulamasında hareketli olan personel kartlarını online okutarak AVM’ye giriş yapabiliyor.

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