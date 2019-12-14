Mazda'nın çok havalı, az yakan çok kaçan modeli MX-5

Dünya çapında cabrio kasaya sahip model üreten otomobil markası oldukça sınırlı. Mazda, Türkiye'de rakiplerine nazaran model yelpazesi dar olmasına rağmen cabrio tipinde adeta meydan okuyor.

yenisafak.com olarak test ettiğimiz MX-5 RF modelinin, verdiği his ve yola uyguladığı performans oldukça farklı.

Arka tekerleklere ilettiği 132 beygiri size neredeyse her devirde, son damlasına kadar yaşatan MX-5, 6 ileri manuel şanzımanıyla en zorlu devir aralıklarına göğüs geriyor.

Aracın bizi en çok etkileyen tarafı, eşit ağırlık dağılımı oldu. 75 kiloluk ortalama bir sürücü ile 4 tekerleği yere eşit oranda basan bu araç, sadece 1033 kilo. Hal böyle olunca 1.5 benzinli motoru, beklenilenden çok daha fazlasını ortaya koyuyor.

ESP'yi kapattığınız anda 132 beygir ile başbaşa kalabiliyorsunuz. Aracın kimyası adeta değişiyor. 1. ve 2. viteslerde hafif gaz verişleriniz, beraberinde arka salınımları da getiriyor. Ancak çok kontollü ve stabil olarak yola yansıyan bu hareketlerde araç hizasını neredeyse hiç bozmuyor.

ESP ile kullanımda ise aracı çizgisinden çıkarmak oldukça güç. Ağırlık merkezi oldukça aşağıda yer alan MX-5, en zorlu virajlarda siz istemedikçe yolu bırakmıyor.

Tabi cabrio kasaya sahip bir aracın en büyük özelliği üstü açılır tavana sahip olması. RF modelde otomatik tente, vitesin hemen karşısında yer alan tuşla kontrol ediliyor.

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Tam açılana kadar, yahut tam kapanana kadar elinizin tuşta olması zorunlu. Araç, 10 km/s'nin altında tavanı hareket ettirmiyor.

Tavanı açmak için tuşa uzandığınızda, ister bir otoparkta, ister trafik ışıklarında, isterse sokak arasında olun tüm gözler size dönüyor. Tasarımı ve rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan MX-5, bir de tavan hareketleriyle ilgi odağı haline geliyor.

MX-5'te şerit takip uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi mevcut. Ancak bu araçta en son arayacağınız özelliklerin bunlar olacağını söylemek gerek.

Göstergeler oldukça sportif. Devir kadranı ortada ve yine aynı bölümde vitesi gösteren küçük bir ditijal gösterge yer alıyor. Oldukça gaza getiren o kadranların sol tarafında yine dijital bir ekran var. Bu alanda harareti, kalan yakıtı ve yol bilgisayarı gibi çok sayıda bilgiyi bulabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise pek ihtiyacınız olmasa da hız göstergesi mevcut.

Aracı test ettiğimiz tarihlerin kasım ayının sonuna denk gelmesi nedeniyle hava sıcaklığı 'soğuk' denilebilecek ölçüde düşüktü. Ancak bu durum üstünü açmamıza engel teşkil etmedi. Yaklaşık gündüz 17-18 derece sıcaklıkta, koltuk ısıtmalarını 2 kademe ve kaloriferi 3 kademe açmanız halinde hem üstü açık hem de üşümeden seyahat etmeniz mümkün.

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Araç hem dışarıdan hem de içeriden boyutları itibariyle küçük. Bu anlamda anahtarsız giriş ve çalıştırma hayat kurtarıyor. Başlarda alışması zor olan biniş ve inişlere bir de 'anahtar çıkarma' eklenmemiş oluyor.

Araçta torpido gözü yok. Klima kontrol konsolunun altında, USB girişlerini hemen yanında telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan mevcut. Ancak kısmen kaygan olan bu alanın, olası telefon düşmelerine engel olması için biraz daha 'tutucu' olmasında fayda var.

Konsolun devamında kapaklı bir kısım var fakat buraya telefon ya da cüzdan sığması zor. Hemen arkasında 2 adet bardak tutucunun yer alması güzel bir detay. Konsolun en gerisinde, arka pencereye doğru yükselen alanda ruhsatınızı ve birkaç küçük eşyanızı koyabileceğiniz (yaklaşık 5-6 kitap alabilen) bir alan mevcut.

Bose tarafından geliştirilen ses sistemi, Mazda'nın diğer modellerinde de kullanılan multimedya ekranıyla başarılı bir performans sergiliyor. Bluetoot, radyo ve diğer bilgilere orta konsoldaki joystic ile erişim oldukça kolay.

Bluetooth üzerinden yapacağınız telefon görüşmeleri için güzel bir ayrıntı düşünülmüş ve kafalıklardaki hoparlörlerden size sesin iletilmesi sağlanmış. Üstü açık ve dışarıdaki tüm gürültüyü olduğu gibi alan bir araç için güzel bir detay.

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Yakıt tüketimi çok çok şaşırtıcı. Neredeyse tüm test boyunca performans odaklı kullandığımız MX-5, 8.1 litre yakıt ortalamasına ulaştı. Normal kullanımda ise karma performansı 6 litrelere kadar iniyor. Hem bu kadar az yakıt tüketen hem de bu kadar yüksek performans sergileyen cabrio modeli arandığında seçenekler oldukça az.