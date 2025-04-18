Nintendo, ABD'de Nintendo Switch 2 için ön siparişlerin 24 Nisan 2025 tarihinde başlayacağını ve konsolun fiyatının 449,99 dolar olacağını duyurdu. Konsolun kendi fiyatı değişmezken, piyasa koşullarındaki değişimler nedeniyle Switch 2 aksesuarları için fiyat artışları olması bekleniyor.





SWİTCH 2 FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK





Lansman sırasında oyun fiyatlarında da herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mario Kart World oyunu 79,99 dolar, Donkey Kong Bananza ise 69,99 dolar olarak satışa sunulacak. (Not: Basın bülteninde bazı fiyatların TL cinsinden belirtilmesi dikkat çekti.)





Ancak, Nintendo Switch 2 aksesuarlarının fiyatlarında, 2 Nisan’da açıklanan listeye kıyasla piyasa koşullarına bağlı olarak güncellemeler yapıldı. Yeni fiyatlara göre Pro Kumanda 84,99 dolar, Joy-Con 2 Çifti 94,99 dolar, Dock Seti 119,99 dolar gibi rakamlarla satışta olacak.





Nintendo, yaşanan ön sipariş gecikmesi nedeniyle kullanıcılardan özür dilerken, konsolun resmi çıkış tarihi olan 5 Haziran 2025 için sabırsızlanan oyunseverlere teşekkür etti.





LANSMAN TARİHİ BELLİ OLDU





Nintendo, yeni nesil oyun konsolu 'Switch 2' için 5 Haziran'da lansman gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, duyuruyu 60 dakikalık ‘Nintendo Direct' sunumu sırasında yaparken, yeni konsolun daha büyük ve canlı bir ekran ile geleceğini bildirdi.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR





'Switch 2'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Joy-Con kontrol cihazına eklenen ‘C' düğmesi olacak. Bu düğme, oyuncuların ‘GameChat' adı verilen yeni bir özellik aracılığıyla oyun oynarken arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve oyun ekranlarını paylaşmasını sağlayacak. Ayrıca, konsolda dahili bir mikrofon bulunacak ve bu sayede oyuncular sesli sohbet edebilecek. Ancak ‘GameChat' özelliğini kullanabilmek için Nintendo'nun ‘Switch çevrim içi' hizmetine abone olunması gerekecek.





Yeni 'Switch 2' 1080p çözünürlüğe sahip 7,9 inç LCD ekranla gelirken, uyumlu oyunlar için 4K çözünürlük desteği sunacak. Nintendo'nun yeni nesil konsoluyla birlikte bazı oyunları da piyasaya sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE OLACAK?

Konsolun Türkiye’deki dağıtımından sorumlu olan CD Media, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda merakla beklenen cihazla ilgili son durumu paylaştı.





CD Media, Nintendo Switch 2’nin Türkiye’de satışa sunulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek fiyat ve ön sipariş detaylarının henüz kesinleşmediğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Nintendo Switch 2’ye gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Biz de bu yeni nesil konsolu sizlerle buluşturmak için büyük bir heyecan içindeyiz. Türkiye’deki satış fiyatı, ön sipariş süreci ve küresel lansmanla eş zamanlı çıkış için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Tüm detayları sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacağız.”





Türkiye'de fiyatlar yüksek olabilir