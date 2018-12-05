Teknoloji Opel ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
OTOMOBİL

Opel araba fiyatları ne kadar? ÖTV indirimli Opel sıfır araç fiyatları!

Opel ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Opel ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlik tüm modellerinde indirim uygulayan Fransız otomotiv devi, uyguladığı ek indirimle birlikte yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı.

Yeni Şafak
Opel ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.
Opel ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Opel ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

OPEL TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Opel, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Alınan karar ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelleyen otomotiv devi, 24.000 TL’ye varan yeni indirimli listesini resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ TÜM OPEL MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

Yeni Opel Astra Hatchback

ÖTV indirimli fiyatı 166.800 TL

Yeni Opel Astra Sedan

ÖTV indirimli fiyatı 86.900 TL

Yeni Opel Astra Sports Tourer

ÖTV indirimli fiyatı 166.800 TL

Yeni Opel Corsa

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ÖTV indirimli fiyatı 95.900 TL

Yeni Opel Crossland X

ÖTV indirimli fiyatı 140.900 TL

Yeni Opel Grandland X

ÖTV indirimli fiyatı 179.900 TL

Yeni Opel Insıgnıa Country Tourer

ÖTV indirimli fiyatı 474.500 TL

Yeni Opel Insıgnıa Grand Sport

ÖTV indirimli fiyatı 173.900 TL

Yeni Opel Insıgnıa Sports Tourer

ÖTV indirimli fiyatı 270.000 TL

Yeni Opel Mokka X

ÖTV indirimli fiyatı 150.900 TL

Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
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Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

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ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
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Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Fiat ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları
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Fiat ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları

Dacia ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları
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Dacia ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları

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