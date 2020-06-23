Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Rekabet kurulu inceledi Yerli elektrikli otobüs projeleri Karsana devredilebilir
OTOMOBİL

Rekabet kurulu inceledi: Yerli elektrikli otobüs projeleri Karsan'a devredilebilir

Bozankaya'nın ürün gamında yer alan elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının Karsan'a devredilmesi işlemine Rekabet Kurulundan izin çıktı.

Haber Merkezi AA
Bozonkaya Elektrikli Otobüs
Bozonkaya Elektrikli Otobüs

Kurulun birleşme ve devralmalar hakkındaki kararları Rekabet Kurumunun sitesinden yayımlandı.

  • Buna göre, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (Karsan) ile Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat AŞ (Bozankaya) arasında imzalanan Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya'nın ürün gamında yer alan 10,5-25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Karsan'a devredilmesi işlemine izin verildi.

Bozonkaya'nın ürettiği elektrikli otobüs

Öte yandan, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Intralot Iberia Holdings SAU tarafından devralınması işlemi de kurulca uygun bulundu.

Bakan Varank yerli elektrikli otobüsün direksiyonuna geçti
EKONOMİ
Bakan Varank yerli elektrikli otobüsün direksiyonuna geçti

Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupa'ya açıldı: Almanya'ya 23 otobüs daha ihraç edildi
EKONOMİ
Dört saatlik şarjla 400 kilometre giden yerli otobüs Sileo Avrupa'ya açıldı: Almanya'ya 23 otobüs daha ihraç edildi
Abone Ol Google News
Bu makinayı 16 yaşındaki liseli yaptı

Bu makinayı 16 yaşındaki liseli yaptı

​İçine virüslü giren eşya saniyeler sonra steril şekilde çıkıyor.
Korkunç bir rekora ulaşıyoruz

Korkunç bir rekora ulaşıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiyeden rahatsız: Tavrımız sert olacak

​Karabük'ün en büyük köyü ikinci kez karantinada.

İçi ata tohumu dolu 15 şişe hayatını değiştirdi.

​Harekatlar, Sincar bağlantısını kesmeye odaklandı.

​Savunma Bakanı canlı yayında alacaklarını açıkladı.

​Demirtaş ile fotoğrafları olan şahıs çocuğu ezdi ve serbest kaldı.

Menderes ve arkadaşlarını idama götüren yargılama hakkında flaş gelişme.

​BAE ve Suudi Arabistan Sisi'yi savaşa zorluyor.

​Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı.
Acı bir<br>korona hikayesi

Acı bir
korona hikayesi

​Yaşadığım acıyı bilseler maskesiz çıkmazlardı.
Binalar resmen ikiye ayrıldı

Binalar resmen ikiye ayrıldı

​Sultangazi'de 3 binada oluşan çatlaklar korkutucu boyuta ulaştı.
Gıda Bilim<br>Kurulu geliyor

Gıda Bilim
Kurulu geliyor

​Bakan Bekir Pakdemirli projenin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Tezel'e<br>15 yıl isteniyor

Tezel'e
15 yıl isteniyor

​FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak.
Fransa kontrolü<br>iyice kaybediyor

Fransa kontrolü
iyice kaybediyor

​Devlet Bahçeli: Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.