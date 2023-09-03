Selçuk Bayraktar: SİHA'larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz

“İnşallah buradaki genç kardeşlerimizde inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız Kadim medeniyetimizin adalet merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut’ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası aklı fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy meydanında Nuri Demirağ eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir ata sözümüz var ‘ Yiğit düştüğü yerden kalkar.’ Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla SİHA’larımızla gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. TEKNOFEST yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimesgut’ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimesgut havalimanında yaptığımız TEKNOFEST’e adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi.”