Teknoloji TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı
BİLİM

TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı
Uluslararası konuşmacıların önemli tavsiyelerde bulunacağı zirve zengin içeriğiyle girişimcilere dopdolu bir 3 gün yaşatacak.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen zirve, 2019 yılında 200 yerli ve yabancı girişime, 100 mentora, 50 kurumsal firmaya ve 1000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.

Yurtdışından ve yurtiçinden başvuruların gerçekleştirildiği girişim zirvesinde bu yıl Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri, Oyun, Veri, Otonom Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzinciri, Finansal Teknolojiler ve Mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirilecek.

Son gün 30 Haziran

Dereceye giren girişimler için birincilik ödülü 20.000, ikincilik ödülü 10.000, üçüncülük ödülü de 5.000 dolar olurken, zirvenin başvuruları 30 Haziran’da sona erecek.

Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması hedeflenen zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapacak. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı sağlayacak. Uluslararası konuşmacıların önemli tavsiyelerde bulunacağı zirve zengin içeriğiyle girişimcilere dopdolu bir 3 gün yaşatacak.

  • Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için https://takeoffistanbul.com/adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

  • 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismal... adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı
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TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.
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