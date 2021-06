TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları başladı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Haber Merkezi 19 Haziran 2021, 15:36 Son Güncelleme: 19 Haziran 2021, 15:47 Yeni Şafak