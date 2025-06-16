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Bakanlık duyurdu: TEKNOFEST İstanbul tarihleri belli oldu

Bakanlık duyurdu: TEKNOFEST İstanbul tarihleri belli oldu

22:1916/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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TEKNOFEST İstanbul tarihleri belli oldu
TEKNOFEST İstanbul tarihleri belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST İstanbul'un 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Sınır tanımayan festivalin müjdesi geldi. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Bu coşkuya sen de ortak ol." ifadesi kullanıldı.


Bu yıl ilki KKTC'de düzenlenmişti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in bu yıl ilki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilmişti.

1-4 Mayıs tarihlerinde, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin toplam 225 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bildirilmişti.


2018'den bu yana 11 kez düzenlenen festival, toplamda ise 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi, 3 milyon 672 bin yarışmacıyı, 1 milyon 384 bin takımı ağırladı.

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