Turkcell, Beko ve Ericsson'dan yapay zekâyı 5G ile buluşturan Ar-Ge projesi: 5G ile 300 km mesafeden gerçek zamanlı tasarım deneyimi

Türkiye’de yenilikçi teknolojilerin öncüsü Turkcell ile Avrupa’nın lider ev teknolojileri şirketi Beko ve iletişim teknolojilerinde küresel lider Ericsson iş birliğinde gerçekleştirilen VERGE Projesi başarıyla tamamlandı.





Türkiye’nin dijital üretim ve Ar-Ge ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen projenin sonuçları, düzenlenen çalıştayda paylaşıldı. Etkinlik kapsamında, Beko’nun Eskişehir’deki Ar-Ge Merkezi ile yaklaşık 300 km mesafede bulunan Turkcell Kartal Plaza arasında kurulan 5G bağlantısıyla test çalışması gerçekleştirildi. Eskişehir ve İstanbul’daki Ar-Ge ekipleri, XR gözlükleri üzerinden eş zamanlı olarak etkileşim kurdu. Böylece tasarım uzmanı ekipler, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaksızın tek bir dijital platformda üç boyutlu tasarım görsellerini eş zamanlı olarak inceledi ve ortak tasarım çalışmaları yaptı. Bu uygulamayla Türkiye’de ilk kez endüstriyel ürün tasarımı, uzaktan ve gerçek zamanlı olarak yürütüldü.





Turkcell ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Yekta Caymaz, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul, VERGE Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oriol Sallent ile AB proje hakemlerinin yanı sıra Turkcell ve Ericsson’un TÜBİTAK destekli öncü Ar-Ge laboratuvarlarının proje hakemleri de katıldı.





“Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir ülke olma hedefine katkı sağlayacak”





Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, projenin Türkiye’nin yalnızca teknoloji kullanan değil, aynı zamanda onu geliştiren bir ülke olma hedefine katkı sunduğunu vurguladı. Güngör, “Bilindiği üzere, Türkiye’nin 12. Ulusal Kalkınma Planı, dijital dönüşüm uygulamalarını da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda öncelikli alanlardan biri olarak konumluyor. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge desteği ile Turkcell’in liderliğinde bu hedeflere uygun bir vizyon ortaya koyan VERGE Projesi, yeni nesil ağ ve uç bilişim alanlarındaki gelişmiş teknoloji yetkinliklerini artırıyor. Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bu proje, iş birlikleri aracılığıyla Türkiye'nin uluslararası Ar-Ge ekosistemindeki etkinliğine de katkı sağlıyor” dedi.





“Dünyanın farklı noktalarından eş zamanlı ve yüksek etkileşimle çalışma olanağı”





Çalıştayda konuşan Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Yekta Caymaz da şunları söyledi:





“5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesi, dijital dönüşümün temel taşlarını oluşturuyor. Beko olarak biz de bu güçlü teknolojik potansiyeli en verimli şekilde değerlendirerek, inovatif uygulamalar geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu konuda Turkcell ve Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu ekosistemi daha da güçlendiren bir adım oldu. VERGE projesi kapsamında geliştirdiğimiz çözümler sayesinde Ar-Ge ekiplerimiz, farklı illerden veya dünyanın farklı noktalarından eş zamanlı ve yüksek etkileşimle çalışabiliyor. Tasarım süreçlerimizi hızlandıran ve verimliliği artıran bu yaklaşım, XR teknolojileriyle desteklendiğinde sürdürülebilir tasarım ve ürün kalitesinde de önemli kazanımlar sağlıyor. Bu tür projeler, sadece teknolojiye değil aynı zamanda yenilikçiliğe, girişimciliğe ve sürdürülebilirliğe yatırım anlamı taşıyor. Beko olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzda bize yön veren bu vizyonla, geleceği bugünden şekillendirmeye devam ediyoruz.”





“Türkiye'nin dijital üretim ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir adım”





Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul ise etkinlikte, 5G teknolojisinin endüstriyel tasarım süreçlerine entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Oğul, "Ericsson olarak, Beko ve Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye'nin dijital üretim ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir adım oldu. 5G'nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hız gibi avantajlar, endüstriyel tasarım süreçlerini daha verimli ve etkileşimli hale getiriyor. Bu projeyi, teknolojinin yanı sıra inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir katma değer olarak görüyoruz. Ericsson olarak, geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendirme vizyonumuzla, Türkiye'deki dijital dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.





5G teknolojisiyle 300 km mesafeden dijital tasarım deneyimi





5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesi ile uzak mesafelerdeki farklı lokasyonlar arasında endüstriyel tasarım süreçlerinin daha verimli ve etkileşimli hale gelmesi sağlanıyor. Bu teknolojik gelişme, ürün geliştirme süreçlerini lokasyondan bağımsız olarak hızlandırarak firmaların küresel rekabet gücünü de artırıyor. 5G teknolojisiyle birlikte gelen ağ dilimleme kabiliyetinin; verimli kaynak kullanımı, güvenlik ve esneklik gibi avantajlarıyla birçok sektörde dijital dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında İstanbul ile Eskişehir arasında yapılan testte, 5G altyapısıyla çalışan gelişmiş sistem sayesinde büyük boyutlu ürün tasarım modelleri, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımlarına anlık olarak kaydedilebiliyor. Böylece tasarım süreçlerinde mesafeler ortadan kaldırılarak maliyet avantajı sağlanıyor.





Proje kapsamında, 5G RAN şebekesi üzerinde ağ dilimleme teknolojisi uygulanıyor. Ağ kaynakları yapay zekâ algoritmalarıyla uçtan uca, otonom ve verimli şekilde yönetiliyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, endüstriyel tasarım süreçlerinde ve farklı sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırması amaçlanıyor.



