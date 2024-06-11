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Teknoloji

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever tarihi yolculuğunu anlattı: Çocuk gibi heyecanlıydım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Atasever, süreç yaşanırken çocuk gibi heyecanlı olduğunu belirtirken, "7 farklı deney icra ettik. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık" dedi.

12:42 - 11/06/2024 Salı
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Tuva Cihangir Atasever
Tuva Cihangir Atasever
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
ve Türkiye'nin ikinci astronotu
Tuva Cihangir Atasever
, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı.


Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız.


Tuva Cihangir Atasever'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi.


2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim.


Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik.


28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik.


Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık.


Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya.




#Tuva Cihangir Atasever
#Mehmet Fatih Kacır
#astronot
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