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Teknoloji

Apple'ın yapay zeka hamlesi Musk'ı küplere bindirdi: Kabul edilemez yasaklarım

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse, güvenlik ihlaline yol açacağı gerekçesiyle Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını belirtti.

08:41 - 11/06/2024 Salı
AA
Musk, "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir" ifadesini kullandı.
Musk, "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir" ifadesini kullandı.

Musk, X sosyal medya hesabından, Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC'de ilan ettiği ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair paylaşımda bulundu.


OpenAI'ı işletim sistemi seviyesinde entegre ederse, Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını bildiren Musk,
"Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir"
ifadesini kullandı.

Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını aktararak, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını kaydetti.


Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması...

Apple'ın kendi yapay zeka uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI'a güvenmesini de eleştiren Musk,
“Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil”
değerlendirmesinde bulundu.


Ne olmuştu?

Apple, bugün akıllı kişisel asistanı Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceğini ve ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceğini bildirmişti.


ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum"
ifadelerini kullanmıştı.


#Elon Musk
#OpenAI
#Apple
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