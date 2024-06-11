Apple'ın yapay zeka hamlesi Musk'ı küplere bindirdi: Kabul edilemez yasaklarım

Musk, X sosyal medya hesabından, Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC'de ilan ettiği ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair paylaşımda bulundu.
Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını aktararak, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını kaydetti.
Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması...
Ne olmuştu?
Apple, bugün akıllı kişisel asistanı Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceğini ve ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceğini bildirmişti.