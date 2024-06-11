Apple'ın yapay zeka hamlesi Musk'ı küplere bindirdi: Kabul edilemez yasaklarım

“Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil”