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Teknoloji Vatan Bilgisayarın kullanıcı bilgilerini kaptırdığı ortaya çıktı
İNTERNET

Vatan Bilgisayar'ın kullanıcı bilgilerini kaptırdığı ortaya çıktı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bugün yaptığı duyuruyla Vatan Bilgisayar'ın web sitesinde yer alan kullanıcıların bilgilerini hackerlara kaptırdığı ortaya çıktı. Açıklamada belirtilen kullanıcı sayısının ise 27 binin üzerinde olması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

KVKK'nın sitesinden yaptığı açıklamaya göre Vatan Bilgisayar, kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslara kaptırdı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

  • Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleşti.

Koronavirüs sebebiyle konum verilerini işlemek hukuka aykırı
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Koronavirüs sebebiyle konum verilerini işlemek hukuka aykırı

27 bin kullanıcının bilgisi ele geçirildi

Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

  • İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu,

İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/789 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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