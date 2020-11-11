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Teknoloji Xbox Series X ve S satışa çıktı Özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar?
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Xbox Series X ve S satışa çıktı. Özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar?

Microsoft, oyun konsolu Xbox'ın yeni serileri olan Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini Ekim ayı itibariyle ön ssipariş yoluyla satışa çıkardı. Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde edecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri satılmaya başlandı.

  • Gerçekçi oyun deneyimi ve 120 FPS’ye kadar akıcılık sunan Xbox Series X ve S,Yüksek Dinamik Aralığı ve Xbox Hız Mimarisi ile bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı ve en güçlü Xbox konsollar olma özelliğine sahipler.

Xbox Series X ve S için optimize edilen oyunlar; yüksek hızda yükleme özelliği ve iyileştirilmiş görselleriyle fark yaratıyor.

Söz konusu oyunların arasında Xbox Series X ve S geliştirme ortamlarında geliştirilmiş oyunların yanı sıra, daha önce piyasaya sürülmüş, ancak Xbox Series X ve S için özel olarak yeniden tasarlanmış oyunlar da yer alıyor.

Xbox Series X

Akıllı teslimat ile ayrıcalıklı hizmet

  • Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor.

Üstelik Microsoft’un popüler oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass sayesinde kullanıcılar Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu aylık düşük bir ücret karşılığında oynama şansı bulacaklar.

Xbox Series X

Xbox Series X Türkiye fiyatı ne kadar?

Oyunseverler, Xbox Series X için 8299 TL, Xbox Series S içinse 5399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebilecekler.

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