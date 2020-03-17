Teknoloji Microsoft, yeni jenerasyon konsol X Box X serisinin detaylarını duyurdu
İNTERNET ÜRÜN HABERLERİ

Microsoft, yeni jenerasyon konsol X Box X serisinin detaylarını duyurdu

Microsoft’un büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil konsolu Xbox Series X detaylanmaya devam ediyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamalarda konsolun teknik özellikleriyle ilgili ilk kez resmi detaylar verildi. Xbox Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilerde en dikkat çeken kısım 12 TFLOPs performans sunan GPU olmuş.

Haber Merkezi Diğer
Yeni nesil konsol birçok yeni özellik ile duyuruldu
Yeni nesil konsol birçok yeni özellik ile duyuruldu

Microsoft, Xbox Series X’in özelleştirilmiş RDNA 2 GPU ve Zen 2 CPU ile geleceğini açıkladı. Özellikle de GPU tarafında oyunseverleri heyecanlandıracak bir seçim yapılmış. Şu an piyasadaki Nvidia ve AMD kartlarına baktığımızda 500 doların altında bu seviyede performans sunabilen bir ürün olmadığını görüyoruz. Xbox Series X bu anlamda tam bir fiyat/performans canavarı olacak gibi görünüyor.

Yeni nesil X-box'ta birçok yeni özellik bulunuyor

Yeni Nesil Xbox, PlayStation 5’i Geride Bırakacak

Xbox Series X’in 8K desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca daha önce açıklandığı gibi 120 FPS desteğine de yine özellikle vurgu yapılmış. Microsoft’un yeni nesilde yüksek FPS değerlerine büyük önem verdiğini biliyoruz. 4K 60FPS değerlerine stabil bir şekilde ulaşma hedefi var. Xbox Series X ayrıca Ray Tracing ve VRS (Variable Rate Shading) gibi modern teknolojileri de destekleyecek.

Microsoft’un tweetlerinde “Quick Resume” özelliği de dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde oyunseverler birden fazla oyun arasında hızlıca geçişler yapabilecek. Daha önce durdurduğunuz bir oyuna uzun bir süre sonra bile geri dönseniz herhangi bir yükleme ekranı olmadan direkt olarak devam edebileceksiniz.

Xbox Series X beklendiği gibi geriye uyumluluk desteğiyle geliyor. Microsoft, “dört jenerasyonda oyunculuk” ifadelerini kullanmış. Orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One konsolları için çıkan tüm eski oyunlar Xbox Series X üzerinde oynanabiliyor olacak.

Xbox duyurdu

Donanımhaber'in haberine göre; teknik özellikleri ve tasarımıyla şu an için oyunseverlerin beğenisini kazanan Xbox Series X, bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı şu an için belli değil ancak tahminler 500 doları işaret ediyor. Benzer bir donanıma sahip olması beklenen PlayStation 5’in tahmini maliyetinin 450 dolar seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye'de Xbox One ön siparişi başlıyor!
TEKNOLOJİ
Türkiye'de Xbox One ön siparişi başlıyor!
Gazdabüyük indirim

Gazda
büyük indirim

​Düşen petrol fiyatları Türkiye'ye yarayacak.
İstanbulda hazırlıklar tamam

İstanbul'da hazırlıklar tamam

​Karantina yurtlarında güvenlik güçleri nöbet tutuyor.
Fırın ve marketlerde açık tehlike

Fırın ve marketlerde açık tehlike

​En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor.
2020 dertlerle geldi

2020 dertlerle geldi

​İşte yeni yılın ilk 75 gününde karşılaştığımız 10 büyük sınav...
Korona<br> gündemine ara

Korona
gündemine ara

​Kahramanlar bitme noktasına gelen PKK'ya darbe vuruyor.
Tokalaşmak yasak!

Tokalaşmak yasak!

​İş dünyasında dikkat çeken koronavirüs önlemleri.
14 gün kuralına taahhütname

14 gün kuralına taahhütname

​Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var.
Süre uzayabilir

Süre uzayabilir

​Bilim Kurulu üyesi Kara'dan okullarla ilgili önemli açıklama.
3. büyük<br>indirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."
3 günde <br>70 bin kişi öldü

3 günde
70 bin kişi öldü

İslam toplumunda salgınlarla böyle baş edilmişti.
Topyekün<br>seferber olduk

Topyekün
seferber olduk

​Yüzlerce kişi fahiş fiyatları bakanlığa iletti.
Muhabir bir<br>anda yere yığıldı

Muhabir bir
anda yere yığıldı

​Lübnan sınırında alınan koronavirüs önlemlerini anlatıyordu...
Seç-al<br>yasaklansın!

Seç-al
yasaklansın!

​Sebze ve meyve için dikkat çeken çağrı.
İslamofobiyi körüklüyorlar

İslamofobiyi körüklüyorlar

​Batı medyasındaki koronavirüs haberleri tepki çekiyor.
Korona aşısı denemesinden<br> ilk bilgi

Korona aşısı denemesinden
ilk bilgi

Trump: Koronavirüsü yenmemiz ağustosu bulabilir.
Türk şirketi Çinli <br>ilaç devi ile anlaştı

Türk şirketi Çinli
ilaç devi ile anlaştı

​Koronavirüs aşısının testlerine yakın zamanda başlayacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.