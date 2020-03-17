Microsoft, yeni jenerasyon konsol X Box X serisinin detaylarını duyurdu

Microsoft, Xbox Series X’in özelleştirilmiş RDNA 2 GPU ve Zen 2 CPU ile geleceğini açıkladı. Özellikle de GPU tarafında oyunseverleri heyecanlandıracak bir seçim yapılmış. Şu an piyasadaki Nvidia ve AMD kartlarına baktığımızda 500 doların altında bu seviyede performans sunabilen bir ürün olmadığını görüyoruz. Xbox Series X bu anlamda tam bir fiyat/performans canavarı olacak gibi görünüyor.

Yeni nesil X-box'ta birçok yeni özellik bulunuyor

Yeni Nesil Xbox, PlayStation 5’i Geride Bırakacak

Xbox Series X’in 8K desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca daha önce açıklandığı gibi 120 FPS desteğine de yine özellikle vurgu yapılmış. Microsoft’un yeni nesilde yüksek FPS değerlerine büyük önem verdiğini biliyoruz. 4K 60FPS değerlerine stabil bir şekilde ulaşma hedefi var. Xbox Series X ayrıca Ray Tracing ve VRS (Variable Rate Shading) gibi modern teknolojileri de destekleyecek.

Microsoft’un tweetlerinde “Quick Resume” özelliği de dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde oyunseverler birden fazla oyun arasında hızlıca geçişler yapabilecek. Daha önce durdurduğunuz bir oyuna uzun bir süre sonra bile geri dönseniz herhangi bir yükleme ekranı olmadan direkt olarak devam edebileceksiniz.

Xbox Series X beklendiği gibi geriye uyumluluk desteğiyle geliyor. Microsoft, “dört jenerasyonda oyunculuk” ifadelerini kullanmış. Orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One konsolları için çıkan tüm eski oyunlar Xbox Series X üzerinde oynanabiliyor olacak.

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Xbox duyurdu

Donanımhaber'in haberine göre; teknik özellikleri ve tasarımıyla şu an için oyunseverlerin beğenisini kazanan Xbox Series X, bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı şu an için belli değil ancak tahminler 500 doları işaret ediyor. Benzer bir donanıma sahip olması beklenen PlayStation 5’in tahmini maliyetinin 450 dolar seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştı.