Yasaklı olduğu ülkeye merkez kuruyor Sosyal paylaşım medya devi Facebook, yasaklı olduğu Çin'de, internet ve teknoloji alanında yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere "inovasyon kuluçka merkezi" kuracağını duyurdu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 14:34 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 14:38 AA