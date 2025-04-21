Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemeleri bu hafta hız kazanıyor. 21-30 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 13 şirket, kâr paylarını yatırımcılarıyla paylaşacak. İşte temettü getirisi yüksek hisseler.
Haftanın ilk günü, 21 Nisan’da dört şirket temettü dağıtımı yapacak. Enerji sektöründen Enerjisa (ENJSA) 2,44 TL, Ayen Enerji (AYEN) 0,21 TL temettü öderken, Kuştur (KSTUR) 11,90 TL gibi dikkat çekici bir ödeme yapacak. Aynı gün Katılımevim (KTLEV) de 0,94 TL temettü verecek.
Haftanın devamında Çelebi Hava Servisi (CLEBI) 24 Nisan’da 125,38 TL ile en yüksek temettü ödemesini gerçekleştirecek. Escar (ESCAR), Avrupakent (AVPGY), Sarkuysan (SARKY), Yünsa (YUNSA) ve Naturelgaz (NTGAZ) da yatırımcılarına ödeme yapacak.
Ayın son günlerine gelindiğinde ise Panora GYO (PAGYO) 2,87 TL, Birikim Varlık (BRKVY) 0,46 TL ve Borusan Yatırım (BRYAT) 49,78 TL temettü ödemesiyle yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.
Genel kurullarda alınan kararların ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan ödeme tarihleri, yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.
İŞTE TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) – 0,21 TL
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) – 2,44 TL
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) – 0,94 TL
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) – 11,90 TL
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) – 0,10 TL
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) – 125,38 TL
Avrupakent GYO (AVPGY) – 1,50 TL
Sarkuysan A.Ş. (SARKY) – 0,35 TL
Yünsa A.Ş. (YUNSA) – 0,03 TL
Naturelgaz A.Ş. (NTGAZ) – 0,49 TL
Panora GYO (PAGYO) – 2,87 TL
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) – 0,46 TL
Borusan Yatırım A.Ş. (BRYAT) – 49,78 TL