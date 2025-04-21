Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

22:4821/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu hafta temettü verecek hisseler belli oldu
Bu hafta temettü verecek hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemeleri bu hafta hız kazanıyor. 21-30 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 13 şirket, kâr paylarını yatırımcılarıyla paylaşacak. İşte temettü getirisi yüksek hisseler.

Haftanın ilk günü, 21 Nisan’da dört şirket temettü dağıtımı yapacak. Enerji sektöründen Enerjisa (ENJSA) 2,44 TL, Ayen Enerji (AYEN) 0,21 TL temettü öderken, Kuştur (KSTUR) 11,90 TL gibi dikkat çekici bir ödeme yapacak. Aynı gün Katılımevim (KTLEV) de 0,94 TL temettü verecek.


Haftanın devamında Çelebi Hava Servisi (CLEBI) 24 Nisan’da 125,38 TL ile en yüksek temettü ödemesini gerçekleştirecek. Escar (ESCAR), Avrupakent (AVPGY), Sarkuysan (SARKY), Yünsa (YUNSA) ve Naturelgaz (NTGAZ) da yatırımcılarına ödeme yapacak.


Ayın son günlerine gelindiğinde ise Panora GYO (PAGYO) 2,87 TL, Birikim Varlık (BRKVY) 0,46 TL ve Borusan Yatırım (BRYAT) 49,78 TL temettü ödemesiyle yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.


Genel kurullarda alınan kararların ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan ödeme tarihleri, yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.


İŞTE TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ


📅
21 Nisan 2025

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) – 0,21 TL

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) – 2,44 TL

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) – 0,94 TL

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) – 11,90 TL

📅 22 Nisan 2025

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) – 0,10 TL

📅 24 Nisan 2025

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) – 125,38 TL

📅 25 Nisan 2025

Avrupakent GYO (AVPGY) – 1,50 TL

Sarkuysan A.Ş. (SARKY) – 0,35 TL

📅 28 Nisan 2025

Yünsa A.Ş. (YUNSA) – 0,03 TL

Naturelgaz A.Ş. (NTGAZ) – 0,49 TL

📅 29 Nisan 2025

Panora GYO (PAGYO) – 2,87 TL

📅 30 Nisan 2025

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) – 0,46 TL

Borusan Yatırım A.Ş. (BRYAT) – 49,78 TL

#Temettü
#Hisse
#Borsa istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu