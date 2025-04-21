Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

Haftanın ilk günü, 21 Nisan’da dört şirket temettü dağıtımı yapacak. Enerji sektöründen Enerjisa (ENJSA) 2,44 TL, Ayen Enerji (AYEN) 0,21 TL temettü öderken, Kuştur (KSTUR) 11,90 TL gibi dikkat çekici bir ödeme yapacak. Aynı gün Katılımevim (KTLEV) de 0,94 TL temettü verecek.