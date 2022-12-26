TRT1 Teşkilat 59. bölümde neler oldu? Teşkilat 59. bölüm özeti

Teşkilat 59. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı dizi aksiyon sahneleri ile izleyicilerden tam not alıyor. Teşkilat 59. bölüm özetine dair ayrıntılar haberimizde.

TEŞKİLAT 59. BÖLÜM ÖZETİ

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

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TEŞKİLAT 59. BÖLÜM İZLE

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