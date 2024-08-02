TikTok erişim sorunu yaşayanlar TikTok çökme raporlarını kontrol ediliyor. Instagram’a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. Dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirme sayısına ulaşan TikTok platformunu milyonlarca kişi aktif olarak kullanıyor. Peki, TikTok’ta sorun var mı, kapatılacak mı?
2 AĞUSTOS TİKTOK AÇILIYOR MU?
2 Ağustos itibarıyla TikTok’a erişimde problem yaşanmıyor. Instagram’a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. TikTok’un kapatıp kapatılmayacağı merak edilirken konuya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, KAPANACAK MI?
TikTok kapanacak mı sorusu merak ediliyor. Fakat Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.
BTK'DAN ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI!
BTK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Instagram’ın erişim engellinin tekrar açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer, bu durumun Instagram’ın sahibi olan Meta’nın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor.
Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.