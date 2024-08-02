|
Özgün

TikTok çöktü mü, kapanacak mı? 2 Ağustos 2024 erişim engeli TikTok'u etkiledi mi? BTK'dan açıklama

Tiktok erişim engeli sorgulaması gündemde en çok merak edilen konu başlıklardan oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 2 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Instagram’a erişemiyor. Instagram erişim engelinin ardından TikTok'un kapanıp kapanmayacağı da merak kazandı. B.rçok ülkede erişimi engellenen TikTok platformunun Türkiye'de de engellenip engellenmeyeceği bir süredir konuşuluyordu. Peki, İnstagram'ın ardından TikTok çöktü mü, TikTok kapanacak mı? 2 Ağustos 2024 erişim engeli TikTok'u etkiledi mi?İşte konuya ilişkin BTK tarafından yapılan son açıklama...

11:22 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:22 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tiktok
Tiktok

TikTok erişim sorunu yaşayanlar TikTok çökme raporlarını kontrol ediliyor. Instagram’a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. Dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirme sayısına ulaşan TikTok platformunu milyonlarca kişi aktif olarak kullanıyor. Peki, TikTok’ta sorun var mı, kapatılacak mı?

2 AĞUSTOS TİKTOK AÇILIYOR MU?

2 Ağustos itibarıyla TikTok’a erişimde problem yaşanmıyor. Instagram’a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. TikTok’un kapatıp kapatılmayacağı merak edilirken konuya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, KAPANACAK MI?

TikTok kapanacak mı sorusu merak ediliyor. Fakat Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

BTK'DAN ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI!

BTK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram’ın erişim engellinin tekrar açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer, bu durumun Instagram’ın sahibi olan Meta’nın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.


#tiktok
#tiktok erişim engeli
#tiktok kapatıldı mı
#tiktok açılıyor mu
#btk
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fındık alım fiyatları belli oldu! Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları ne kadar? Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması