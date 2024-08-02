"Twitter X erişim engeli var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren Twitter X platformunun ve Instagram'ın erişim sorunlarını merak ediyor. Post, hikaye ve güncel akışları öğrenmek için Instagram'a girmek isteyenler erişim sıkıntısı yaşarken, aynı zamanda Twitter X kullanıcıları da platformun açık olup olmadığını sorguluyor. Kullanıcılar, 'Instagram ve Twitter çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı? İşte ayrıntılar...