"Twitter X erişim engeli var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren Twitter X platformunun ve Instagram'ın erişim sorunlarını merak ediyor. Post, hikaye ve güncel akışları öğrenmek için Instagram'a girmek isteyenler erişim sıkıntısı yaşarken, aynı zamanda Twitter X kullanıcıları da platformun açık olup olmadığını sorguluyor. Kullanıcılar, 'Instagram ve Twitter çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı? İşte ayrıntılar...

1 / 6 "Twitter X erişim engeli var mı, gelecek mi? Twitter X çöktü mü, açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonların erişim sağladığı sosyal medya platformları arasında yer alan X yani yeni eski ve sık kullanılan adıyla Twitter akışında sorun yaşayan kullanıcılar oluyor. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Peki Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı? Twitter X çöktü mü?

2 / 6 TWİTTER X AÇIK MI, KAPALI MI, ERİŞİM ENGELLENİR Mİ? Twitter X ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı. Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.

3 / 6 TWİTTER X KAPANACAK MI? Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.

4 / 6 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı. Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. İlgili karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı.

5 / 6 KARARIN NEDENİ HAKKINDA HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi. Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.