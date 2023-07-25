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TikTok’ta videolarınıza metin okuma eklenmesini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz

Tiktok’ta videolarınıza metin okuma eklenmesi artık çok daha kolay ve basit. TikTok'ta, kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturmanın yanı sıra, diğer kullanıcıların içeriklerini izleyebilir, beğenebilir ve yorumlayabilir. Videolarınıza otomatik başlıklar eklenmesini istiyorsanız yapmanız gereken, video oluşturmak için ekranın altındaki +, simgesine dokunun. Bir video kaydedin veya yükleyin ve sonra düzenleme ekranına ilerleyin. Ekranın sağ yan tarafındaki Başlıklar simgesine dokunun. Otomatik başlıkları ilk defa kullanıyorsanız, kabul ederek özelliği açın. Videonuzun sesli konuşma kısmı otomatik olarak metin haline getirilecektir. Peki Video oluştururken metin okuma özelliğini kullanmak için neler yapılır?

11:17 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
TikTok videolarında metin okuma nasıl yapılır?

TikTok videolarında metin okuma nasıl yapılır?

TikTok kullanıcıları, videolarına müzik, efektler ve çıkartmalar ekleyebilir ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşabilir. TikTok'ta, kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturmanın yanı sıra, diğer kullanıcıların içeriklerini izleyebilir, beğenebilir ve yorumlayabilir.
TikTok
ayrıca, kullanıcıların canlı yayın yapmasına ve diğer kullanıcılarla etkileşime girmesine olanak tanır. Peki TikTok efektleri içeren videoları filtreleme nasıl yapılır? TikTok’ta videolarınıza otomatik başlıklar eklenme nasıl oluşturulur? İşte detaylar.

TikTok’ta videolarınıza otomatik başlıklar eklenme nasıl yapılır?

Videolarınıza metin okuma eklenmesi oldukça basit. Tiktok’ta videolara otomatik başlıklar eklenmesi nasıl yapılır? sorusu bir hayli merak konusuydu. Bir video oluştururken otomatik başlıkları kullanmak için:

  • 1. Video oluşturmak için ekranın altındaki +, simgesine dokunun.
  • 2. Bir video kaydedin veya yükleyin ve sonra düzenleme ekranına ilerleyin.
  • 3. Ekranın sağ yan tarafındaki Başlıklar simgesine dokunun.
  • 4. Otomatik başlıkları ilk defa kullanıyorsanız, kabul ederek özelliği açın.
  • 5. Videonuzun sesli konuşma kısmı otomatik olarak metin haline getirilecektir.
  • 6. Başlıklar oluşturulduktan sonra, her bir metin satırı, Tamam simgesine dokunmadan önce oynatılacak ve düzenlenecektir.
  • 7. Yayınlarken, videonuzu cihazınıza başlıklı veya başlıksız olarak kaydetme seçeceğini tercih edebilirsiniz.

Videolarınıza metin okuma eklenmesi nasıl yapılır?

Video oluştururken metin okuma özelliğini kullanmak için:

  • 1. Video oluşturmak için ekranın altındaki +, simgesine dokunun.
  • 2. Bir video kaydedin veya yükleyin ve sonra düzenleme ekranına ilerleyin.
  • 3. Ekranın altındaki Metin, simgesine dokunun ve sonra videonuza eklemek istediğiniz metni yazın.
  • 4. Sesli okunmasını istediğiniz metin satırına dokunun ve sonra Metin okuma simgesini seçin.

Tiktok’ta ışığa duyarlı epilepsi anahtarı ve uyarısı nasıl oluşturulur?

Işığa duyarlı epilepsi anahtarı ve uyarısı, TikTok'un bazı yaratıcı efektlerine duyarlı olabilecek kullanıcıları korumayı amaçlar. Görsel açıdan hassasiyete neden olabilecek TikTok efektleri içeren videoları filtrelemeyi tercih edebilirsiniz. Sizin için veya Takip Edilen seçeneğini tercih etmemek için:

1. Size, "Bu video, görsel hassasiyetleri olan kişilerde nöbetleri tetikleyebilecek ışık parlamaları içeriyor" yazan bir uyarı gösterilecek. Bu videoyu atlarsanız, ışığa duyarlı tüm videoları kaldıracağız."

2. Bu efektlere sahip videoları görmeye devam etmek için Videoyu izle simgesini seçin veya tercih etmemek için Tümünü Atla simgesini seçin.

Tiktok’ta ayarlar ve Gizlilik bölümünde özelliği
yönetmek için:
  • 1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
  • 2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.
  • 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
  • 4. Erişilebilirlik seçeneğine gidin.
  • 5. Işığa duyarlı videoları kaldır özelliğini açın veya kapatın.

Tiktok’ta animasyonlu küçük resimler nasıl yapılır?

Erişilebilirlik ihtiyaçlarınıza veya görsel tercihlerinize bağlı olarak, video küçük resimleri hareketli veya statik olabilir.

Animasyonlu küçük resimlerin açılıp kapatılması:
  • 1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
  • 2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.
  • 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
  • 4. Erişilebilirlik seçeneğine gidin.
  • 5. Animasyonlu küçük resimleri açın veya kapatın.

TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki
TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki

TikTok dondurma, TikTok hesap silme, TikTok kapatma ya da TikTok’ta dondurulan hesabı yeniden açmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. TikTok kısa mobil videolarda lider platformdur. Video paylaşım platformunda oturum açarak profil bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. TikTok hesabı oluşturmak için: Google Play veya Uygulama Mağazasından TikTok'u indirin. Uygulamayı açın. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun. Kaydolmak için bir yöntem seçin. Bu yollar izlendiği taktirde bir hesap açılmış olunur. İsterseniz de açmış olduğunu bu hesabınızı dondurabilir ya da dondurduğunuz hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. TikTok hesabı dondurma, silme, kapatma, işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım anlattık.

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3 saat önce
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