TikTok videolarında metin okuma nasıl yapılır?
TikTok’ta videolarınıza otomatik başlıklar eklenme nasıl yapılır?
Videolarınıza metin okuma eklenmesi oldukça basit. Tiktok’ta videolara otomatik başlıklar eklenmesi nasıl yapılır? sorusu bir hayli merak konusuydu. Bir video oluştururken otomatik başlıkları kullanmak için:
- 1. Video oluşturmak için ekranın altındaki +, simgesine dokunun.
- 2. Bir video kaydedin veya yükleyin ve sonra düzenleme ekranına ilerleyin.
- 3. Ekranın sağ yan tarafındaki Başlıklar simgesine dokunun.
- 4. Otomatik başlıkları ilk defa kullanıyorsanız, kabul ederek özelliği açın.
- 5. Videonuzun sesli konuşma kısmı otomatik olarak metin haline getirilecektir.
- 6. Başlıklar oluşturulduktan sonra, her bir metin satırı, Tamam simgesine dokunmadan önce oynatılacak ve düzenlenecektir.
- 7. Yayınlarken, videonuzu cihazınıza başlıklı veya başlıksız olarak kaydetme seçeceğini tercih edebilirsiniz.
Videolarınıza metin okuma eklenmesi nasıl yapılır?
Video oluştururken metin okuma özelliğini kullanmak için:
- 1. Video oluşturmak için ekranın altındaki +, simgesine dokunun.
- 2. Bir video kaydedin veya yükleyin ve sonra düzenleme ekranına ilerleyin.
- 3. Ekranın altındaki Metin, simgesine dokunun ve sonra videonuza eklemek istediğiniz metni yazın.
- 4. Sesli okunmasını istediğiniz metin satırına dokunun ve sonra Metin okuma simgesini seçin.
Tiktok’ta ışığa duyarlı epilepsi anahtarı ve uyarısı nasıl oluşturulur?
Işığa duyarlı epilepsi anahtarı ve uyarısı, TikTok'un bazı yaratıcı efektlerine duyarlı olabilecek kullanıcıları korumayı amaçlar. Görsel açıdan hassasiyete neden olabilecek TikTok efektleri içeren videoları filtrelemeyi tercih edebilirsiniz. Sizin için veya Takip Edilen seçeneğini tercih etmemek için:
1. Size, "Bu video, görsel hassasiyetleri olan kişilerde nöbetleri tetikleyebilecek ışık parlamaları içeriyor" yazan bir uyarı gösterilecek. Bu videoyu atlarsanız, ışığa duyarlı tüm videoları kaldıracağız."
2. Bu efektlere sahip videoları görmeye devam etmek için Videoyu izle simgesini seçin veya tercih etmemek için Tümünü Atla simgesini seçin.
- 1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
- 2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.
- 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
- 4. Erişilebilirlik seçeneğine gidin.
- 5. Işığa duyarlı videoları kaldır özelliğini açın veya kapatın.
Tiktok’ta animasyonlu küçük resimler nasıl yapılır?
Erişilebilirlik ihtiyaçlarınıza veya görsel tercihlerinize bağlı olarak, video küçük resimleri hareketli veya statik olabilir.
- 1. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.
- 2. Sağ üstteki 3 satırlı simgeye dokunun.
- 3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.
- 4. Erişilebilirlik seçeneğine gidin.
- 5. Animasyonlu küçük resimleri açın veya kapatın.