TikTok kullanıcıları, videolarına müzik, efektler ve çıkartmalar ekleyebilir ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşabilir. TikTok'ta, kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturmanın yanı sıra, diğer kullanıcıların içeriklerini izleyebilir, beğenebilir ve yorumlayabilir.

TikTok