Tivibu Spor canlı izle! Tivibu Spor HD canlı yayını izle

Tivibu Spor canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Bayern Münih maçını donmadan kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Beşiktaş’ın gecesi. Beşiktaş bir mucizeyi gerçekleştirmek isteyecek ve maç ise Tivibu Spor ekranlarından izlenebilecek. İşte Tivibu Spor canlı izleme bilgileri.

Tivibu Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izle

Beşiktaş kendi sahasında Bayern Münih takımı ile karşı karşıya geliyor. Maç ise Tivibu ekranlarından izlenecek.

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AZ TV ve İdman TV canlı izle! Beşiktaş'ın maçı İdman TV'de! AZ TV ve İdman TV canlı izleme bilgileriyle sizler de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayın akışı açıklanan AZ TV’ye göre bu akşam bazı maçlar şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı şekilde İdman TV yayın akışına göre ise bu akşam hem Beşiktaş Bayern Münih maçı hem de Barcelona Chelsea maçları İdman TV’den şifresiz canlı izlenebilecek.İdman TV yayın akışı14.03.201808:00 İdman xəbər08:20 Qış Olimpiya oyunları.10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”12:00 İdman xəbər12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”14:00 İspaniya çempionatının icmalı14:50 Topaz gündəlik15:00 İdman xəbər15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final18:00 İdman xəbər18:20 Topaz gündəlik18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)20:30 İdman xəbər21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)23:00 Futbol gecəsi (canlı)23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)02:00 İnstasport02:30 Futbol dahiləri03:00 İdman xəbər03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M05:00 Favorit06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.08:00 İdman xəbərhttp://www.idmantv.az/canli/idman-canli-yayim.htmAZ TV yayın akışı14.03.20188:00 "Xəbərlər"8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı11:00 "Xəbərlər"11:30 Bədii film: "Beş dost"13:00 "Azərbaycan muzeyləri"13:30 "Təmas nöqtəsi"14:00 "Xəbərlər"14:30 "Günün nəbzi"15:20 Televiziya filmi16:00 "Musiqi dəqiqələri"16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"17:00 "Xəbərlər"17:30 "Musiqi dəqiqələri"18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)18:30 Televiziya filmi19:00 "Region xəbərləri"19:30 "Musiqi dəqiqələri"20:00 "Xəbərlər"20:50 "Günün nəbzi"21:30 "61!". İntellektual oyun22:00 "Elm və innovasiya"23:00 "Xəbərlər"23:45 Futbol.Çempionlar liqası."Barselona" – "Çelsi"2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)2:15 Caz musiqisi2:30 "Təmas nöqtəsi"3:00 "Günün nəbzi"3:40 "Musiqi dəqiqələri"4:10 "Elm və innovasiya"5:00 "Xəbərlər"5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"6:00 "Musiqi dəqiqələri"6:30 Televiziya filmi7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)7:15 "Xalq təranələri"http://www.aztv.az/canli/aztv-canli.htm

İki takım arasındaki istatistikler

Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'le oynadığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş, rakibine gol atamadı ve kalesinde toplam dokuz gol gördü.

Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son sekiz sezonun altısında yarı final gördü.

Devler Ligi'nde beş maçtır kazanan Bayern, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yakalamış durumda.

Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrası deplasmanda oynadığı son 10 eleme maçının sadece birini kazanabildi (4B 5M).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçında yenilmeyen Beşiktaş, bu süreçte sadece bir galibiyet elde etti (5B).

Beşiktaş, bu sezon Devler Ligi'nde en az oyuncudan gol katkısı alan takım konumunda (dört). Siyah beyazlı formayla bu turnuvada gol atan dört oyuncudan biri olan Cenk Tosun, devre arasında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 16 maçta 14 gol attı. Bu turnuvada ilk kez sahaya çıktığı 2011 senesinden bu yana rakip filelere 45 gol bırakan Polonyalı, bu süreçte sadece Cristiano Ronaldo (88) ve Lionel Messi'nin (61) gerisinde kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında Thomas Müller (21) ve Robert Lewandowski'den (19) daha fazla gol atan iki oyuncu var: Cristiano Ronaldo (56) ve Lionel Messi (38).

Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle yarın oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı.

Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Quaresma: "Büyük oyunculara karşı oynayacağız"

Bayern Münih maçıyla ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı oyuncu Quaresma ise "Bu seviyeye geldik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelere gelmek kolay değil. Çok zor bir maç oynayacağız. Büyük oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart cezası nedeniyle ligde oynayamadığının hatırlatılması üzerine Quaresma, şunları kaydetti:

"Çok uzun süre olmadı, iki maç kaçırdım. İyi idman yaptım. Bütün maçlara iyi hazırlanıyorum. Fizik olarak eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı."

Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın milli takıma seçilmesi konusunda ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular kendi ülkesini temsil etme şansını yakaladığı için mutlu olur. Genç ve yetenekli bir oyuncu, parlak bir geleceği var." diyerek sözlerini tamamladı.

Pepe ve Tosic oynamayacak

Bayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.

Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."