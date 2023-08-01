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42 ilde 182 konut TOKİ açık artırma bugün gerçekleştiriliyor

"TOKİ açık atırma sonuçları" merak ediliyor. TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma canlı yayını başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu. Yüzde 25 peşinat 120 ay vade imkanı sunarak açık artırma ile konut satacak. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında belli oluyor. İşte, TOKİ 182 konut açık arıtma canlı kura sonuçları ve pdf isim listesi...

11:11 . 1/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
TOKİ açık artırma

TOKİ açık artırma

Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 42 ilde 182 konut, açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek açık artırma canlı kura çekilişi bugün yapılıyor.

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ 41 İL AÇIK ARTIRMA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.


Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi için nefesler tutuldu. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2023 kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?


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