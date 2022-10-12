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TOKİ kura sonucu arsa çıkanlar kaç katlı ev yapacak?

TOKİ arsa proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular, 10 Ekim itibariyle başladı. E devlet ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım tarihlerinde sona erecek. Müşterek ve müstakil olmak üzere iki çeşit arsadan birine başvuruda bulunacak vatandaşlar, arsalarına iki yıl içinde ev yapacak. Peki TOKİ arsaları kaç katlı olacak? TOKİ müstakil ve müşterek arsalara kaç katlı ev yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ arsaları kaç katlı oluyor? TOKİ arsa projeleri nasıl, arsalara evler nasıl yapılacak?
TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açılmıştı. Şimdi de 1 milyon arsa için başvurular başladı. Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?

TOKİ’den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalarımız iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.

  • Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek.

TOKİ müstakil arsalara evler nasıl yapılacak?

  • Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak. Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.

TOKİ arsa fiyatı ne kadar?

TOKİ sosyal konut projesinde iki çeşit arsa mevcut. Müstakil arsaların fiyatı 192 bin 500 liradan başlayacak ve taksitleri de 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller. Hisseli parseller 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

  • TOKİ arsa başvurularına ilişkin tüm detaylar için tıklayın

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