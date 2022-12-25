Murat Kurum’dan memurlara konut projesi müjdesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirecekleri kampanya için tarih verdi ve detayları paylaştı. Kurum, orta gelir grubuna hitap edecek ve ilk evini alacaklar için projenin 2023 başında hayata geçirileceğini müjdeledi. Peki, Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bakan Murat Kurum

Bakan Murat Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için heyecanlandıran açıklama geldi. Bakan Kurum tarih verdi ve kampanyanın detaylarını açıkladı. Kurum; "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

REKLAM

Orta gelir grubu konut başvurusu

TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor?

Bakan Kurum orta gelirli ailelerin yüzünü güldürecek olan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Bakan Kurum; ''Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz'' dedi.

Konut kredilerinde yeni düzenleme var mı?

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım.

REKLAM

Memur orta gelir grubu konut başvurusu

Memurlara orta gelir grubu konut kontenjanı olacak mı?

Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu, 2023’ün başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz.”

Orta gelir grubu konutları

Orta gelir grubu konut kampanya şartaları neler?

Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Orta gelir grubu konut kampanya detayları neler?

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek. 15 yıl vade ile ödeme yapılacak.