TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yerinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. TOKİ konut başvurusunda bulunacakların kafasında bazı sorular halen mevcut. Gerimiz 16 ve 18 binin üzerinde ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz? Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim? Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi? İşte 2022 TOKİ konut başvurularında sık sorulan sorular ve cevapları.