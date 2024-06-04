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TOKİ satılık arsa listesi 2024! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı

TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri kampanyasında sosyal konutlara başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edildi. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Peki TOKİ arsaları kaç metrekare? TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak? TOKİ arsa fiyatları, peşinat ne kadar? İşte TOKİ konut arsa satışı olan iller listesi.

08:47 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 08:48 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak?
TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak?
TOKİ arsa satışı başvuruları
10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm ayrıntılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. TOKİ, 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri, vade sayısı ile başvuru ücreti ve peşinat tutarları belli oldu.

Bu Çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 konutlar için 75 ve 85 metre kare evlerin aylık taksit miktarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek.

TOKİ 3+1 105 metre kare sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi. TOKİ arsa satış yerleri açıklandı. İşte detaylar.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitti?

TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı.

TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak?

  • Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir." açıklamasını yaptı.

TOKİ arsa peşinatları ne kadar, TOKİ konut arsa peşinatları ne zaman ödenecek?

TOKİ
'nin arsa satışları için detayları, konuta göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiği görülüyor. Bu sebeple TOKİ arsa satışı peşinatlarının hangi tarihte başlayacağı net bir şekilde belli.
  • Konuyla ilgili TOKİ, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

TOKİ arsaları kaç metrekare

  • MÜSTAKİL ARSA :
    Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
  • MÜŞTEREK ARSA:
    Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

TOKİ arsa fiyatları

  • Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.
  • Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.
  • Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

TOKİ arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ arsalarından hak sahibi olan vatanndaşlar şimdi de arsa belirleme kura çekiliş tarihlerini merak ediyor. TOKİ müşterek arsa yeri belirleme kura tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ satılık arsalar nerede, hangi şehirde TOKi arsası var?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı belli oldu.

Adana TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

Adıyaman TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

Afyon TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Ağrı TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

Aksaray TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

Amasya TOKİ arsa yerleri

  • Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

Ankara TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

Antalya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

Ardahan TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

Artvin TOKİ arsa yerleri

  • Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Aydın TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

Bartın TOKİ arsa yerleri

Ulus

Batman TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

Bayburt TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Aydıntepe, Demirözü

Bilecik TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

Bingöl TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

Bitlis TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

Bolu TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

Burdur TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

Bursa TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

Çanakkale TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

Çankırı TOKİ arsa yerleri

  • Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

Çorum TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

Denizli TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

Diyarbakır TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

Düzce TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

Edirne TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

Elazığ TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

Erzincan TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

Erzurum TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

Eskişehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar

Gaziantep TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

Giresun TOKİ arsa yerleri

  • Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

Gümüşhane TOKİ arsa yerleri

  • Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

Hakkari TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

Hatay TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

Iğdır TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

Isparta TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

İstanbul TOKİ arsa satışı nerede var?

  • Merkez

İzmir TOKİ arsa yerleri

  • Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

Kahramanmarış TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

Karabük TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

Karaman TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

Kars TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

Kastamonu TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

Kayseri TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

Kırıkkale TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

Kırklareli TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

Kırşehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

Kilis TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Musabeyli, Polateli

Kocaeli TOKİ arsa yerleri

  • Kandıra, Körfez

Konya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

Kütahya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

Malatya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

Mansa TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

Mardin TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

Mersin TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

Muğla TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

Muş TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

Nevşehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

Niğde TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

Ordu TOKİ arsa yerleri

  • Fatsa, Ünye

Osmaniye TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

Rize TOKİ arsa yerleri

Merkez

Sakarya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

Sakarya TOKİ arsa yerleri

  • Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

Siirt TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

Sinop TOKİ arsa yerleri

  • Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

Sivas TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

Şanlıurfa TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

Şırnak TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

Tekirdağ TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

Tokat TOKİ arsa yerleri

  • Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

Trabzon TOKİ arsa yerleri

Merkez

Tunceli TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür

Uşak TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Van TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

Yalova TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

Yozgat TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

Zonguldak TOKİ arsa yerleri

Çaycuma, Devrek, Ereğli

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu. İşte Murat Kurum'un açıklamaları;"Arsalar şehrin dışında arsalar değil. Bizim proje yaptığımız arsanın yanında yakınında, alt yapısı olan arsalar bunlar.

  • İstanbul'da Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla, Pendik, Kartal bölgesinde belirlediğimiz alanlarda yapacağız.""60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsamız hazırlandı. 10 Ekim'de başvuruları alacağız. 30 şehir belirledik. Örneğin Ankara'da ev yapmak istiyorsunuz bir arsa alıp. Biz de size buna uygun fiyatları sunuyoruz. 350 bin konutu bir anda piyasaya sunduğunuzda kiralar düşmek zorunda."

TOKİ arsa satışı başvuru şartları

  1. • T.C. Vatandaşı olmak.
  2. • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  3. • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

  1. • Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
  2. • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
  3. • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  4. • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ
  • 1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.
  • a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.
  • b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
  • 2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.
  • 3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.
  • 4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
  • b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

TOKİ arsalara inşaatlar ne zaman yapılacak?

  1. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
  2. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

  • Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

  • TOKİ açık artırma ile satılacak arsa fiyatları ne kadar?
  • 40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
  • Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Yatırım için sunulan 499 arsa;

  1. Adana,
  2. Afyonkarahisar,
  3. Aksaray,
  4. Ankara,
  5. Antalya,
  6. Aydın,
  7. Balıkesir,
  8. Bilecik,
  9. Bitlis,
  10. Bursa,
  11. Çanakkale,
  12. Denizli,
  13. Diyarbakır,
  14. Edirne,
  15. Elazığ,
  16. Eskişehir,
  17. Gaziantep,
  18. İstanbul,
  19. İzmir,
  20. Karaman,
  21. Kayseri,
  22. Kırıkkale,
  23. Kırşehir,
  24. Kocaeli,
  25. Konya,
  26. Malatya,
  27. Manisa,
  28. Mardin,
  29. Mersin,
  30. Muğla,
  31. Nevşehir,
  32. Osmaniye,
  33. Sakarya,
  34. Samsun,
  35. Şanlıurfa,
  36. Tekirdağ,
  37. Tokat,
  38. Uşak,
  39. Van
  40. Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ işyeri Başvuru Şartları neler?

  • • TC Vatandaşı olmak.
  • • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
  • • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
  • • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri ödemeleri nasıl olacak?

Ödeme Şartları:

  • TOKİ işyeri başvuru bedeli : 2.000 ₺
  • • İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
  • • Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).
e-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN
TOKİ başvuru kılavuzu: Tüm TOKİ konut-arsa-işyeri sorularına kısa cevaplar

TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yerinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. TOKİ konut başvurusunda bulunacakların kafasında bazı sorular halen mevcut. Gerimiz 16 ve 18 binin üzerinde ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz? Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim? Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi? İşte 2022 TOKİ konut başvurularında sık sorulan sorular ve cevapları.

İstabul TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası başladı. TOKİ’nin bu dev adımı ile daha önce ev sahibi olmayanlar çok uygun fiyatlara ev sahibi olacak. Türkiye' nin her yerinde 2+1 ve 3+1 sosyal konut imkanı sağlanacak. 250.000 sosyal konut, hazine arazilerinde 100.000 altyapılı konut arsası ve 10.000 sanayi sitesi yapılacak. Projede 2+1, 3+1 konutlar olacak. Vatandaşlara en uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunulacak. En fazla konut 50 binle İstanbul'da olacak. Peki istanbul toki 2+1 daire fiyatları ne kadar? 3+1 konutlar İstanbul’da ne kadar, aylık taksit ve vade sayısı kaç ay? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa TOKİ 2+1, 3+1 ev fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında merak edilenler...

TOKİ konut başvuru sonrası SMS geliyor mu? E devlet sosyal konut başvuru ekranı!

TOKİ başvuruları e devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. 14 Eylül’de başvuruların başladığı sosyal konut projesinde son başvuru tarihi ise 31 Ekim. TOKİ başvuru 2+1 ve 3+1 konutlara kabul ediliyor. Arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim’de başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ sosyal konut kampanyasına 19 Eylül Pazartesi saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının 3.5 milyona yaklaştığını söyledi. TOKİ başvuruları e devlet ile Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilmekte. Vatandaşlar sosyal konut projesine 500 TL başvuru ücretini yatırarak başvuru sürecini başlatmakta. Sosyal konut başvurusu yapanların telefonlarına SMS mesaj gelip gelmediğini, TOKİ başvuru mesajı geliyorsa neden başvuru yapıldığına yönelik mesaj gelmediği de yine vatandaşların gündeminde yer almakta. Peki Peki neden TOKİ başvurusu sonrasında SMS gelmiyor... İşte ayrıntılar!

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