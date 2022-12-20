TOKİ orta gelirliye konut projesi kampanyası için ödeme planı nasıl olacak?

Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI

8 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut kampanyasının ardından ikinci bir hamle de orta gelirliler için geliyor. Vatandaşların merakla beklediği orta gelirlilere konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Ucuz maliyetli krediden hiç konutu olmayıp kampanyaya katılacaklar yararlanacak. Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullanılabileceği belirtiliyor. Konut kredisinde faiz oranları yüzde 1'in altında olacak. Bankalar yüzde 0.99 faizle kredi kullandırmayı planlıyor. Ancak geçmiş yıllardaki gibi inşaat sektörü temsilcileri de faiz maliyetini üstlenirse kredi faizlerinin yüzde 0.79'lara çekilebileceği belirtiliyor.

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ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

KONUTLAR SATILABİLECEK Mİ?

Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR

Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte onlardan bazıları:

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek

15 yıl vade ile ödeme yapılacak

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orta gelir grubu konut projesi için çalışmalarda artık sona gelindi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız.' ifadelerini kullandı.

Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalara dikkat çekti.