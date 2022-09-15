KYK bursu alan TOKİ'ye başvurabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular kademeli olarak başladı. Peki projenin başvuru şartları neler? Üniversite öğrencileri TOKİ koutlarına başvurabilir mi? KYK bursuna başvuracaklar sosyal konutlara girebilir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuruları başladı. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

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TOKİ sosyal konut KYK bursuna engel mi?

TOKİ genç başvuru kontenjanı 50 bin konut olarak açıklandı. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. TOKİ sosyal konutlara başvuruda bulunacak gençlerin aylık geliri 16 ile 18 bin liranın altında ise ister KYK bursu alsın isterse de hane halkının aylık geliri 16 ile 18 binin üzerinde olsun TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilir.

18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?

Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.

TOKİ konutlarına kimler başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

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Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

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Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi TOKİ konutlarına başvurabilir mi?

"Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

Engelliler TOKİ başvurusunu nasıl yapacak?

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.

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e-Devlet üzerinden TOKİ başvuruları nasıl yapılacak?

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

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Kimler KYK bursu alabilir?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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Kimler KYK bursu alamaz?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.