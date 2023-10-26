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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni karar! kredi kartı, banka kartı ödemelerine indirim geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33,33 indirime gidildi. Peki vapur, metro ve tramvay, metrobüs kredi kartı geçiş ücreti ne kadar? kredi kartıyla ödemede indirim ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar.

13:40 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:43 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Toplu taşımada kredi kartı-banka kartı ödemelerine indirim var mı?

Toplu taşımada kredi kartı-banka kartı ödemelerine indirim var mı?

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33,33 indirime gidildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan yüksek meblağ konusu görüşüldü.

Görüşmede, İstanbul Kart haricinde, söz konusu kartlardan otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödenen ücrette indirime gidilmesi konuşuldu.

Vapur, metro ve tramvay, metrobüs kredi kartı geçiş ücreti ne kadar?

Bu kapsamda, ödemelerde yüzde 33,33 indirime gidilerek, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya düşürülmesi talep edildi.

Kredi kartıyla ödemede indirim ne zaman geçerli olacak?

Bu haliyle yapılan oylamada gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.



#ibb
#kredi kartı
#toplu taşıma kredi kartı ücreti
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