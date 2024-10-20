Toprak Razgatlıoğlu, Türk milli motosiklet yarışçısıdır ve Superbike Dünya Şampiyonası'nda (WorldSBK) elde ettiği başarılarla tanınır. 16 Ekim 1996'da Antalya'da doğmuştur. Babası Arif Razgatlıoğlu, ünlü bir motosiklet akrobatıydı ve Toprak'ın motor sporlarına olan ilgisi çocuk yaşlarda başlamıştır. Babasının desteğiyle motosiklet dünyasına adım atan Toprak, kısa sürede yeteneği ve başarılarıyla dikkat çekmiştir. İşte Toprak Razgatlıoğlu’nun hayatı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu oldu. Peki Toprak Razgatlıoğlu kimdir nereli kaç yaşında?
Toprak Razgatlıoğlu kimdir nereli kaç yaşında?
Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğdu. Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Türk dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı. 2024 sezonundan itibaren BMW Motorrad adına yarışmaktadır. Kawasaki'de yarıştıktan sonra 2023 yılına kadar fabrika takımı Yamaha YZF-R1 ile yarışan Razgatlıoğlu, 2021 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Jonathan Rea'nın altı yıllık saltanatına son verd ve ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu. 2024 yılında aynı başarıyı tekrarlayarak, ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.
Toprak Razgatlıoğlu kariyeri
Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti.
Razgatlıoğlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanmaktadır ve Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunu kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu
Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta 2013 ve 2014 yıllarında yarıştı ve genel sıralamada sırasıyla 10. ve 6. oldu. Almanya'nın Sachsenring kentinde düzenlenen 2014 sezonunun 7. yarışını birinci bitirdi. Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'ndaki ilk yarışını, 5 Ekim 2014'te Magny Cours'da Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2015'te Razgatlıoğlu, Kawasaki ZX-6R ile Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını kazandı. 2017'de Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu ve 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu.