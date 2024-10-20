Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu oldu. Peki Toprak Razgatlıoğlu kimdir nereli kaç yaşında?

Toprak Razgatlıoğlu kimdir nereli kaç yaşında?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğdu. Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Türk dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı. 2024 sezonundan itibaren BMW Motorrad adına yarışmaktadır. Kawasaki'de yarıştıktan sonra 2023 yılına kadar fabrika takımı Yamaha YZF-R1 ile yarışan Razgatlıoğlu, 2021 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Jonathan Rea'nın altı yıllık saltanatına son verd ve ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu. 2024 yılında aynı başarıyı tekrarlayarak, ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.

Toprak Razgatlıoğlu kariyeri

Alanya, Antalya doğumlu olan Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti.

Razgatlıoğlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanmaktadır ve Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunu kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu