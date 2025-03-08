Torba Yasa'da Yeni Düzenlemeler: Taşeron İşçiye Kadro, 3600 Ek Gösterge ve Erken Emeklilik

Meclis'te görüşülen 86 maddelik torba yasa, çalışma hayatında köklü değişiklikler getirmeye hazırlanıyor. Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak, taşeron işçilerin kadroya alınması, 3600 ek gösterge düzenlemesi, esnafa erken emeklilik hakkı ve ev kadınlarına prim desteği gibi düzenlemeler gündemde. Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği merakla beklenirken, gözler Meclis'teki sürece çevrildi.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO GELİYOR!

Torba yasanın ikinci bölümünde 100 bin taşeron işçinin kadroya alınması bekleniyor. TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek. Bu düzenlemeyle:

500 binin üzerinde memurun maaşı ve emekli ikramiyesi artacak.

Emekli olan memurların emekli aylıkları yükselecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK BAĞKUR 7200

Bağ-Kur prim gün şartı 9000’den 7200’e indiriliyor.

1 milyon küçük esnaf 1800 gün kazançlı çıkacak.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan EYT’li esnaf, 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.

Bu düzenlemeyle küçük esnaf da SSK’lılar gibi daha erken emeklilik hakkına kavuşacak.

EV KADINLARINA BÜYÜK DESTEK

Ev kadınlarının sosyal güvencesini sağlamak için devlet, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3’te 1’ini ödeyecek.

Aylık 6.400 TL olan sigorta priminin 2.133 TL’si devlet tarafından karşılanacak.

Ev kadınları 4.267 TL ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak.

ANNELER İÇİN YIPRANMA PAYI

Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi planlanıyor.

Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı modeli, annelere de getirilecek.

Çocuk sayısına göre prim desteği ve erken emeklilik imkanı sağlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Emeklilerin refahını artırmak için tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

Otomatik katılım sistemi, işveren desteğiyle ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek.

İlave sağlık güvencesi de sağlanarak emeklilerin geliri artırılacak.