ÖZET | Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu. Maxi Gomez’in 61’deki golüyle öne geçen Bordo-Mavililer, özellikle 80. dakikadan sonra üst üste pozisyonlar kaçırdı .Maçın sonucunu Trezeguet 90+11’de belirledi. Trabzon farkı 3’e indirirken, Fener’in liderliği tehlikeye girdi; Aslan kazanırsa zirve değişecek. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti

Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve golleri

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti. 44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu. 54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi. 57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti. 85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti. 89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti. 90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi. 90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0 Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galibiyeti taraftarı ile kutladı

Sahasında en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 32 lig maçında 20 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

"Üç Büyükler"e karşısında evindeki son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe'ye karşı aldı. 28 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, 664 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

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Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı. Maç sonunda stat çevresinde hava fişek atıldı.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

Fenerbahçe, 10 kişiyle mücadele etti

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti. Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ile 57. dakikada sarı-lacivertli ekipte ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertli takım, ligde Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Trabzonspor ile oynadığı son 3 maçta kırmızı kart sonucu 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldı.

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Sivasspor karşısında Michy Batshuayi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Giresunspor mücadelesinde ise Joao Pedro aynı durumu yaşamıştı.

Son 2 maçta 6 puan yitirdi

Fenerbahçe, ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.

Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor'a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.

İstanbul temsilcisi, Karadeniz takımları karşısında 2 maçta 6 puan kaybetti.

"Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır"

Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Eğer zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır." dedi.

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Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Galibiyette taraftarın payının çok büyük olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Her şeyden önce taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız galibiyette onların payı çok büyük. Hiçbir şekilde maç öncesi oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan 90 dakika boyunca, hatta 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Seyirci özelinde konuşursak geçen seneki 12'nci adam, taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan Ağaoğlu, "Alınlarından öpüyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum ancak bu sadece bir kazanılmış maç. Fatih Karagümrük maçından 3 puan almadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle, aynı mücadele gücünü ortaya koyarak devam etmeliyiz. Eğer zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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