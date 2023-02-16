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Trabzonspor -Basel maçı muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Trabzonspor, sahasında Basel'i konuk ediyor. Trabzsonspor- Basel maçı TV8'den yayınlanacak. Maçın muhtemel kadrosu, eksiklikleri merak kazandı. İşte Trabzonspor- Basel maçı ilk 11 kadrosu, sakatlıkları bulunan oyuncular ve ayrıntılar...

13:47 . 16/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Trabzonspor- Basel ilk 11 kadrosu

Trabzonspor- Basel ilk 11 kadrosu

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR- BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan

Larsen

Bartra

Hugo

Eren

Siopis

Gbamin

Abdülkadir

Bakasetas

Trezeguet

Gomez

BASEL

Hitz

Lang

Nuhu

Pelmard

Calafiori

Diouf

Frei

Amdouni

Zeqiri

Trabzon'da üç eksik var

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.




Ndoye


Ramos


#trabzonspor
#basel
#trabzonspor basel
#trabzsonpor basel kadro
#trabzsonspor basel ilk 11
2 saat önce
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Trabzonspor -Basel maçı muhtemel 11'ler
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