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Trabzonspor- Basel ilk 11 kadrosu
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler...
TRABZONSPOR- BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.
Uğurcan
Larsen
Bartra
Hugo
Eren
Siopis
Gbamin
Abdülkadir
Bakasetas
Trezeguet
Gomez
Hitz
Lang
Nuhu
Pelmard
Calafiori
Diouf
Frei
Amdouni
Zeqiri
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Ndoye
Ramos