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Trabzonspor-Çaykur Rizespor yarın oynanacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Trabzonspor- Çaykur Rizespor karşılaşmasının biletleri saat 11.00'de satışa sunulacak. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...

14:45 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor- Çaykur Rizespor

Trabzonspor- Çaykur Rizespor

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.15'te başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Maçın hakemi belli oldu

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.



#trabzonspor
#Çaykur Rizespor
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