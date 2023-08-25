Trabzonspor- Çaykur Rizespor
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.15'te başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
Maçın hakemi belli oldu
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.