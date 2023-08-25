trabzonspor

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Trendyol Süper Lig’de MKE Ankaragücü - Adana Demirspor ve Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Trendyol 1. Lig’de ise Eyüpspor - Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.