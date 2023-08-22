Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarının erteleneceği konuşuluyor. Temsilcilerimiz, hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde oldukça önemli maçlara çıkacak. Play-off turunda mücadele eden Türk takımları, ülke puanı için kritik önem taşıyan mücadelelerde bulunacak.

SÜPER LİG'DE MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelelerini sürdüren temsilcilerimiz, bu hafta içerisinde oldukça kritik maçlara çıkacak.

2. ve 3. Ön eleme turlarını başarıyla geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, play-off turunda mücadele edecek.

Süper Lig'in de başlamasıyla birlikte oldukça sıkışık bir maç fikstürüne giren takımların maçlarının ertelenme ihtimali konuşulmaya başlandı.

Bu sezon Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan Türk takımları, bu hafta arasında play-off turunda boy gösterecek. Ülke puanı için de kritik önem taşıyan maçlar öncesi TFF'den beklenen hamle geldi.

TFF'DEN KULÜPLERE YAZI

Sabah'ın haberine göre; TFF, Galatasaray,

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a lig maçlarını erteleyebileceklerine dair yazı gönderdi.

Federasyonun attığı yazıda kulüplerin bu konudaki fikri soruldu. Haber detayında Beşiktaş'ın ertelemeye sıcak baktığı bilgisi verildi.

Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelendi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçları ne zaman oynanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.

Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor ise, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Genk takımıyla ilk maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.







