TFF yeni kuralları açıkladı

TFF, 2023-24 sezonunda değişen ve uygulanacak olan futbol kuralları açıkladı.





Yeni sezonda değişen kurallar ise şöyle açıklandı:





Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.





Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart çıkarılacak.





Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli olmayacak.





Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.





Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.





Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpkı ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.





Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.











