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Spor

TFF yeni kuralları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" dedi.

11:03 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu duyurdu.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu duyurdu.

TFF, 2023-24 sezonunda değişen ve uygulanacak olan futbol kuralları açıkladı.


Yeni sezonda değişen kurallar ise şöyle açıklandı:

Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.


Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart çıkarılacak.


Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli olmayacak.


Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.


Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.


Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpkı ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.


Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.




#TFF
#Trendyol Süper Lig
#Oyun kuralları
34 dakika önce
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