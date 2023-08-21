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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçları

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Trendyol Süper Lig’de MKE Ankaragücü - Adana Demirspor ve Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Trendyol 1. Lig’de ise Eyüpspor - Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:38 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçları

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçları

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. haftada toplamda 16 maç oynandı. Haftanın kapanışında Süper Lig’de 2 ve 1. Lig’de ise 1 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL SÜPER LİG VE 1. LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG

18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR

18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR

19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR

20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG

18.08.2023 21:00 AHLATCI ÇORUM FK 0 - 2 BITEXEN GİRESUNSPOR

19.08.2023 17:00 BODRUM FK 0 - 0 ERZURUMSPOR FK Detaylar Detaylar

19.08.2023 19:15 ÜMRANİYESPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

19.08.2023 21:45 ADANASPOR A.Ş. 1 - 2 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

20.08.2023 17:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 0 - 0 BOLUSPOR

20.08.2023 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 - 0 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

20.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

20.08.2023 21:45 ALTAY 1 - 0 TUZLASPOR A.Ş.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




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