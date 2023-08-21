Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçları
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. haftada toplamda 16 maç oynandı. Haftanın kapanışında Süper Lig’de 2 ve 1. Lig’de ise 1 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maç sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRENDYOL SÜPER LİG VE 1. LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SÜPER LİG
18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR
18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR
19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR
19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.
20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR
20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG
18.08.2023 21:00 AHLATCI ÇORUM FK 0 - 2 BITEXEN GİRESUNSPOR
19.08.2023 17:00 BODRUM FK 0 - 0 ERZURUMSPOR FK Detaylar Detaylar
19.08.2023 19:15 ÜMRANİYESPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
19.08.2023 21:45 ADANASPOR A.Ş. 1 - 2 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
20.08.2023 17:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 0 - 0 BOLUSPOR
20.08.2023 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 - 0 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
20.08.2023 21:45 ALTAY 1 - 0 TUZLASPOR A.Ş.