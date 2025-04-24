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Trabzonspor haberleri: Bordo-mavililer Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi

Trabzonspor haberleri: Bordo-mavililer Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi

23:0224/04/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe'yi 2-0 yenen bordo-mavililer, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Galatasaray ile finalde karşılaşacak Karadeniz ekibi, 4 sezonluk aranın ardından Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükseldi.


Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.


İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Fatih Tekke ile kısa sürede kupa fırsatı

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükseldi.

Trabzonspor'daki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza törenin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselmişti.


Başkan Doğan döneminde ikinci final

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

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