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Trabzonspor - Kayserispor maç kadrasu, ilk 11’ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Saat 16:00'da başlayacak. İşte Trabzonspor - Kayserispor maç kadrasu, ilk 11’ler, canlı maç skoru.

15:11 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:13 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor - Kayserispor maçı
Trabzonspor - Kayserispor maçı
,
'in 14. haftasında sahada Mondihome
ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trabzonspor - Kayserispor kadrosu ilk 11

Trabzonspor kadros:
  1. Uğurcan,
  2. Denswil,
  3. Baniya,
  4. Eren,
  5. Larsen,
  6. Berat,
  7. Abdülkadir,
  8. Trezeguet,
  9. Pepe,
  10. Visca,
  11. Onuachu.
Kayserispor kadrosu:
  1. Bilal,
  2. Gökhan,
  3. Attamah,
  4. Hosseini,
  5. Carole,
  6. Karimi,
  7. Ramazan,
  8. Kemen,
  9. Boa Morte,
  10. Cardoso,
  11. Mame
  12. Thiam.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA KİM EKSİK?

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez pazar günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR 32'YE 8 ÜSTÜN

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Trabzonspor
#Kayserispor
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Trabzonspor - Kayserispor maç kadrasu, ilk 11’ler