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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkmayı hedefleyen Trabzonspor, Sırbistan takımı Kızılyıldız ile karşılaşacak. Trabzonspor puanını 9’a çıkarmayı hedefliyor. Trabzonspor Kızılyıldız maçının ayrıntıları merak kazandı. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Kızılyıldız maçı CANLI: Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi...
Trabzonspor Kızılyıldız maçı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR- KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gruplardan çıkma adına Trabzonspor için büyük önem arz eden karşılaşma EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 5 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Avrupa Kupalarında mücadele eden Trabzonspor’da Kızılyıldız mücadelesi öncesinde eksikler can sıktı. Zorlu karşılaşma öncesinde uzun süredir sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca, Bruno Peres Dorukhan Toköz ile kısa süre önce sakatlanan Emrehan Gedikli ve Djaniny Semedo kritik mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN SON 8 DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon- Kulvar -Maç -Sonuç

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1

2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0





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