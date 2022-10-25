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Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu mücadelesinde evinde Fransız temsilcisi Rennes’i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Rennes ile 27 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Fenerbahçe Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 1 kadrosu belli oldu mu? İşte maçın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 kadrosu, bilet fiyatları
Fenerbahçe Rennes maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kazanarak gruptan lider çıkmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sarı lacivertli temsilcimizin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Rennes’i ağırlayacağı karşılaşma 27 Ekim Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesi Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Son 16 turunda daha iyi bir eşleşme için sahaya çıkacak Fenerbahçe’nin Rennes’i konuk edeceği mücadele EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 265,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 300,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 395,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 435,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 480,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 540,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 685,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1.060,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1.320,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 4.560,00 TL

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