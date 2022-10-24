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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 5. hafta karşılaşmalar yarın başlıyor. UEFA, A grubunda Çarşamba günü oynanacak Napoli - Rangers maçında FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler'e görev verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
UEFAdan Halil Umut Melere görev!
Halil Umut Meler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

  • Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.


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