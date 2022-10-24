UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Dünya

BM Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu. SPT heyeti, açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir." ifadelerini kullandı.