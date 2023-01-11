Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de birinci devrenin son haftası oynanacak. 19. haftada Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Maç detayları haberimizde.

TRABZONSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. 14 Ocak cumartesi oynanacak karşılaşma saat 19:00’de başlayacak.

TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’de, Alanyaspor karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde moralsiz başladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

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Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ABDULLAH AVCI RAPOR SUNACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası geniş bir rapor hazırlayacak. İlk olarak teknik ekibiyle bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı buradan çıkan sonucu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim Kurulunun vereceği karar sonrasında Abdullah Avcı ve ekibi izlenecek yol haritasını belirleyecek. Yaşananlar sonrası yönetim ve teknik ekibin aceleci karar vermeme noktasında fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR KONUŞTU

Trabzonspor Takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım arakadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Yaşanan sürecin ve alınan 5-0’lık mağlubiyet kendilerine yakışmadığını bir an önce durumu düzeltemeleri gerektiği noktasında takım arkadaşlarıyla fikir-alışverişinde bulundu.

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