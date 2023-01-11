Özgün Trabzonsporun maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
ÖZGÜN HABERLER

Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Bordo-mavililer aldığı Alanyaspor yenilgisi bu maçla unutmak istiyor. Medipol Başakşehir ise 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ligde Başakşehir 34 puanla 3. sırada yer alırken Trabzonspor 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Trabzonspor’un maçı ne zaman

Spor Toto Süper Lig’de birinci devrenin son haftası oynanacak. 19. haftada Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Maç detayları haberimizde.

TRABZONSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. 14 Ocak cumartesi oynanacak karşılaşma saat 19:00’de başlayacak.

TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’de, Alanyaspor karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde moralsiz başladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ABDULLAH AVCI RAPOR SUNACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası geniş bir rapor hazırlayacak. İlk olarak teknik ekibiyle bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı buradan çıkan sonucu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim Kurulunun vereceği karar sonrasında Abdullah Avcı ve ekibi izlenecek yol haritasını belirleyecek. Yaşananlar sonrası yönetim ve teknik ekibin aceleci karar vermeme noktasında fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR KONUŞTU

Trabzonspor Takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım arakadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Yaşanan sürecin ve alınan 5-0’lık mağlubiyet kendilerine yakışmadığını bir an önce durumu düzeltemeleri gerektiği noktasında takım arkadaşlarıyla fikir-alışverişinde bulundu.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU


Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
ÖZGÜN
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Türkiyedeki tek yer

Türkiye'deki tek yer

Tüm dünyaya örnek olacak.
Taşı toprağı altın

Taşı toprağı altın

​Türkiye'nin en pahalı 10 mahallesi belli oldu.
Türkiye Yüzyılına girişyaptığımız bir dönemdeyiz

Türkiye Yüzyılı'na giriş
yaptığımız bir dönemdeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki konferansta konuşuyor.

Bakan Nebati esnaf ve KOBİ'lere kredi paketinin detaylarını açıkladı.

Sıfır ve ikinci el araç için müfettiş görevlendirildi: Soruşturma başlatılacak.

​Bakan Bozdağ: Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak.

TTB Başkanı Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Herkes ne olduğunu merak ediyordu: Milyonlarca kez izlendi.

'PKK'ya kullanmadığı dili TSK komuta kademesine kullanıyor'

Fırtınanın hızı 60 kilometreyi geçti.

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.

'​CHP ve İyi Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.