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Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 19. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk devrenin sona ereceği haftada lider Galatasaray evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Ligde 4 maçtır galibiyet göremeyen Hatayspor, Galatasaray karşısında 3 puana ulaşıp birinci devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise hata yapmayarak en yakın rakibine karşı puan farkını artırmak istiyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de birinci devre sona eriyor. 19. haftada oynanacak karşılaşmalarla lige ara verilecek. Bu hafta Galatasaray evinde Hatayspor’u konuk edecek. İşte detaylar.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. 13 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

GALATASARAY, HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Hatayspor maçının taktiği çalışıldı.

Antrenman öncesinde Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1. yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık’ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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