Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? Spor Toto Süper Lig 19. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk devrenin sona ereceği haftada lider Galatasaray evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Ligde 4 maçtır galibiyet göremeyen Hatayspor, Galatasaray karşısında 3 puana ulaşıp birinci devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise hata yapmayarak en yakın rakibine karşı puan farkını artırmak istiyor. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

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