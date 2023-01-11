Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta ile beraber ilk devre tamamlanmış olacak. 19. haftada Konyaspor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Maç detayları haberimizde.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Adı transfer söylentileri ile anılan Wout Weghorst’da antrenmanda yer aldı.

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Kara Kartal, Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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