İstanbul Valiliği, kentte alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'dan itibaren başlayan yol kapanmaları, 26 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek. Peki, 23-26 Mart İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif yol güzergahları nereler? İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi...

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 24 MART 2025

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00'dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANAN YOLLAR

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.

TEDBİRLERİN SÜRESİ UZATILDI

"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir."

Buna göre tedbirler 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.







