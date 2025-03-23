Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 19 Mart'ta şehir geneli için alınan tedbirlere olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik bugün saat 16.00 itibariyle trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları kamuoyu ile paylaştı.
İstanbul'da bugün saat 16.00 itibariyle 12 yol trafiğe kapatıldı.
Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Valiliği duyurdu.
Valiliğin resmi X hesabından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mart'ta il geneli için alınan tedbirlere ek olarak bugün (23 Mart Pazar) saat 16.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00’dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
Kapanacak yollar (16.00 itibariyle)
-Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
-Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,
-Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.
Alternatif yollarr
-10. Yıl Caddesi
-Namık Kemal Caddesi,
-Sahil Kennedy Caddesi,
-E-5 D100 Karayolu.