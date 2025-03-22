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İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı: Şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama

İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı: Şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama

20:2022/03/2025, Saturday
G: 22/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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İstanbul'da alınan önlemlerden bazıları.
İstanbul'da alınan önlemlerden bazıları.

İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. İstanbul Valiliği, şehir giriş ve çıkışlarında da kısıtlamaya gidildiğini bildirip, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" açıklamasında da bulundu.

​İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde, il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla, 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştı.

23 Mart 2025 Pazar günü saat 06.00'da sona erecek yasak, 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Bazı metro durakları geçici olarak kapatılmıştı

Yasak kapsamında bazı metro istasyonları ve yollar geçici olarak kapatılmıştı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştı.

Şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama

Valilik açıklamasının tamamı şöyle:

"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01’den 26.03.2025 günü saat 23:59’a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.
Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#İstanbul
#Eylem
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