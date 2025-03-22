İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı: Şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama

İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. İstanbul Valiliği, şehir giriş ve çıkışlarında da kısıtlamaya gidildiğini bildirip, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" açıklamasında da bulundu.
İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde, il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla, 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştı.
Bazı metro durakları geçici olarak kapatılmıştı
Yasak kapsamında bazı metro istasyonları ve yollar geçici olarak kapatılmıştı.
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştı.
Şehre giriş ve çıkışlara kısıtlama
"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.
Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."