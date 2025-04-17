17 Nisan TRT 1 canlı yayın izleme sayfasında bu akşam futbol heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarında, Fiorentina-NK Celje ve Eintracht Frankfurt-Tottenham maçları TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar 19.45 ile 22.00'da başlayacak. TRT 1 Tabii canlı izleme ekranı ile maçlar hakkındaki bilgiler haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanacak. TRT 1 ekranlarında ise bu akşam iki mücadele yer alacak. Diğer karşılaşmalar Tabii Spor kanalları üzerinden ekranlara gelecek. TRT1'deki Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı saat 22.00'da başlayacak. TRT1 canlı izleme sayfasındaki diğer maç ise Fiorentina-NK Celje arasında olacak ve bu maç saat 19.45'te başlayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferasn Ligi maçları TRT 1 canlı izleme ekranı.
UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI TRT'DE
TRT 1 ekranlarında bu akşam iki karşılaşma canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
22.00 E. Frankfurt - Tottenham: TRT 1
22.00 Manchester United - Lyon: tabii Spor 1
22.00 Atletic Bilbao - Rangers: tabii Spor 2
22.00 Lazio - Bodo/Glimt: tabii Spor 3
17 Nisan Perşembe
19.45 Fiorentina - Celje: TRT 1
19.45 J. Bialystok - Real Betis: tabii Spor
22.00 Chelsea - Legia Varşova: tabii Spor 4
22.00 Rapid Wien - Djurgarden: tabii Spor 5