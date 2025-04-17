UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanacak. TRT 1 ekranlarında ise bu akşam iki mücadele yer alacak. Diğer karşılaşmalar Tabii Spor kanalları üzerinden ekranlara gelecek. TRT1'deki Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı saat 22.00'da başlayacak. TRT1 canlı izleme sayfasındaki diğer maç ise Fiorentina-NK Celje arasında olacak ve bu maç saat 19.45'te başlayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferasn Ligi maçları TRT 1 canlı izleme ekranı.