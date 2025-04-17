Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT 1 canlı izle 17 Nisan 2025: Fiorentina-NK Celje ve Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı TRT 1 calı yayını izle

TRT 1 canlı izle 17 Nisan 2025: Fiorentina-NK Celje ve Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı TRT 1 calı yayını izle

19:1117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi TRT 1 canlı yayın bilgileri
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi TRT 1 canlı yayın bilgileri

17 Nisan TRT 1 canlı yayın izleme sayfasında bu akşam futbol heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarında, Fiorentina-NK Celje ve Eintracht Frankfurt-Tottenham maçları TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar 19.45 ile 22.00'da başlayacak. TRT 1 Tabii canlı izleme ekranı ile maçlar hakkındaki bilgiler haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanacak. TRT 1 ekranlarında ise bu akşam iki mücadele yer alacak. Diğer karşılaşmalar Tabii Spor kanalları üzerinden ekranlara gelecek. TRT1'deki Eintracht Frankfurt-Tottenham maçı saat 22.00'da başlayacak. TRT1 canlı izleme sayfasındaki diğer maç ise Fiorentina-NK Celje arasında olacak ve bu maç saat 19.45'te başlayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferasn Ligi maçları TRT 1 canlı izleme ekranı.


UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI TRT'DE

TRT 1 ekranlarında bu akşam iki karşılaşma canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

19.45
Fiorentina (İtalya)-Celje (Slovenya) (2-1) (TRT 1)
22.00
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1) (TRT 1)
TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi Maç Programı
17 Nisan Perşembe

22.00 E. Frankfurt - Tottenham: TRT 1

22.00 Manchester United - Lyon: tabii Spor 1

22.00 Atletic Bilbao - Rangers: tabii Spor 2

22.00 Lazio - Bodo/Glimt: tabii Spor 3


UEFA Konferans Ligi Maç Programı

17 Nisan Perşembe

19.45 Fiorentina - Celje: TRT 1

19.45 J. Bialystok - Real Betis: tabii Spor

22.00 Chelsea - Legia Varşova: tabii Spor 4

22.00 Rapid Wien - Djurgarden: tabii Spor 5



#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#TRT 1
#TRT 1 canlı izle
#Canlı maç izle
#Fiorentina
#Celje
#Tottenham
#Eintracht Frankfurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu