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TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi PSG Aston Villa maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı

TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi PSG Aston Villa maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı

21:469/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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PSG Aston Villa maçı saat 22.00'da TRT 1'de
PSG Aston Villa maçı saat 22.00'da TRT 1'de

TRT 1 canlı izleme sayfasında bu akşam PSG Aston Villa maçı yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Aston Villa saat 22.00'da Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek heyecan dolu mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. İşte TRT 1 Paris Saint Germain (PSG) Aston Villa maçı canlı izleme sayfası.

TRT 1 ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Bu akşam Paris Saint Germain (PSG) ile Aston Villa çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Güçlü iki ekibin heyecan dolu mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarından mücadeleyi şifresiz olarak naklen izleyebilecek. İşte Paris Saint Germain (PSG) Aston Villa maçı TRT 1 canlı izleme linki.


PSG ASTON VİLLA MAÇI TRT 1'DEN NAKLEN YAYINLANIYOR


Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Aston Villa saat 22.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.


TRT MAÇ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:


UEFA Şampiyonlar Ligi

8 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)


9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)

UEFA Avrupa Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)


UEFA Konferans Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)

22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)

22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)

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TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi PSG Aston Villa maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı