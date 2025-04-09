TRT 1 ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Bu akşam Paris Saint Germain (PSG) ile Aston Villa çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Güçlü iki ekibin heyecan dolu mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarından mücadeleyi şifresiz olarak naklen izleyebilecek. İşte Paris Saint Germain (PSG) Aston Villa maçı TRT 1 canlı izleme linki.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle: