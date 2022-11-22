Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve 2022 Dünya Kupası maç programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanalında yayın akışında yer alan ve çeşitli programlar ile maçları izlemek isteyenler bu bilgilere haberimizden erişebilir...
22 Kasım TRT 1 yayın akışı
- 05:20 Benim Adım Melek
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Suudi Arabistan"
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları
- 21:00 Yürek Çıkmazı
- 23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları
- 00:30 Türk Sineması "Son Şaka"
- 02:30 Yürek Çıkmazı
- 04:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 05:30 Kapanış
TRT 1 frekans bilgileri
- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4