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TRT 1 yayın akışı

TRT yayın akışı özellikle de Dünya Kupası maçlarından dolayı bir hayli araştırılıyor. 20 Kasım’da başlayan 2022 Dünya Kupası maçları büyük bir coşkuyla devam ederken, TRT’de yayınlanan dizilerin hayranları da yayın akışına göz atıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT 1’de bugün neler var, hangi diziler var? Dünya Kupası TRT yayın akışı frekans bilgileri 22 Kasım TRT 1 yayın akışı
TRT 1 yayın akışı bugün neler var?

Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve 2022 Dünya Kupası maç programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanalında yayın akışında yer alan ve çeşitli programlar ile maçları izlemek isteyenler bu bilgilere haberimizden erişebilir...

22 Kasım TRT 1 yayın akışı

  • 05:20 Benim Adım Melek
  • 08:45 Bu Toprağın Sesi
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Suudi Arabistan"
  • 15:00 Kupa Günlüğü
  • 16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları
  • 18:00 Ana Haber
  • 18:55 İddiaların Aksine
  • 19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları
  • 21:00 Yürek Çıkmazı
  • 23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları
  • 00:30 Türk Sineması "Son Şaka"
  • 02:30 Yürek Çıkmazı
  • 04:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 05:30 Kapanış

TRT 1 frekans bilgileri

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4

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